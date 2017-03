Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

02.03.2017 Frankfurt/Main. Die weiterhin freundliche Börsenstimmung hat den Dax am Donnerstagnachmittag kurz auf den höchsten Stand seit April 2015 gehievt.

Gleichwohl pendelte der deutsche Leitindex nach seiner Rally zur Wochenmitte in einer sehr engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt lag das Börsenbarometer 0,09 Prozent im Plus bei 12 078,25 Punkten. Nachdem der Dax am Mittwoch mit einem Gewinn von fast 2 Prozent aus dem Rennen gegangen war, liegt das Rekordhoch von 12 390 Punkten nun in greifbarer Nähe.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stand am Donnerstag 0,14 Prozent tiefer bei 23 571,37 Punkten. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,18 Prozent auf 1922,35 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

Die Berichtssaison der Unternehmen ging in eine neue Runde. So habe die Deutsche Telekom zwar die Erwartungen für 2016 erfüllt, sagte ein Händler. Allerdings hätten die Anleger den Ausblick des Telekom-Konzerns auf das laufende Jahr mit Enttäuschung aufgenommen. Die T-Aktien fielen am Dax-Ende um 1,73 Prozent auf 16,185 Euro.

Um rund 9 Prozent brachen die Papiere von GFT Technologies ein. Damit waren sie das klare Schlusslicht im TecDax. Der auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Dienstleister dämpfte die Erwartungen des Marktes an das Jahr 2017.

Zudem meldeten sich einige Unternehmen aus dem MDax zu Wort. Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones will nach zuletzt deutlichen Zuwächsen in seinem Geschäft das Tempo weiter hoch halten. Für die Anteilsscheine ging es an der Index-Spitze um gut 4 Prozent hoch.

Der Gabelstaplerhersteller Kion peilt 2017 dank einer Übernahme starkes Wachstum und eine höhere Profitabilität an. Die Aktien gewannen rund 1,5 Prozent. Beim Spezialchemiekonzern Evonik schlug im vergangenen Jahr der Preisdruck durch, allerdings strahlte das Unternehmen für 2017 Zuversicht aus. Die Papiere lagen moderat im Plus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 142,79 Punkte. Der richtungsweisende Bund-Future gab um 0,16 Prozent auf 164,73 Punkte nach. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,0510 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9515 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0533 (Dienstag: 1,0597) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9494 (0,9437) Euro gekostet. (dpa)