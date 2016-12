Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes.

29.12.2016 Frankfurt/Main. Im Dezember war es am deutschen Aktienmarkt erst steil bergauf gegangen - dann folgte der Stillstand. Jetzt, kurz vorm Jahreswechsel, machen manche Anleger Kasse.

Nach Tagen der Lethargie haben einige Anleger am deutschen Aktienmarkt Kasse gemacht. Der Dax gab am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 11 442,56 Punkte nach, zeigte sich dabei aber erholt von einem frühen Abrutschen in Richtung 11 400 Punkte.

Der Leitindex stand auf Jahressicht nun noch mit rund 6,5 Prozent im Plus. "Investoren nehmen Gewinne mit", sagte Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Vor dem Jahreswechsel tendierten Anleger dazu, ihre Risikopositionen etwas zurückzufahren. Am Vorabend waren deshalb schon in New York fallende Kurse zu beobachten.

Auch für die anderen deutschen Indizes waren die Vorzeichen rot. Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte entfernte sich mit 0,35 Prozent Minus auf 22 076,66 Punkte etwas von seinem Rekordniveau der vergangenen Tage. Der Technologiewerte-Index TecDax gab knapp um 0,07 Prozent auf 1810,22 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 tendierte ebenfalls etwas schwächer.

Gewinnmitnahmen waren auch bei Einzelwerten das zentrale Thema. Wie schon an den Tagen zuvor gehörte der deutsche Bankensektor am Donnerstag zu den Kandidaten: Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank fielen um bis zu 1,3 Prozent.

Schwäche zeigte außerdem der bislang im Dezember gut gelaufene Autosektor. Volkswagen-Aktien waren im Dax mit mehr als 2 Prozent Minus der größte Verlierer. BMW-Papiere fielen um 1,5, Daimler-Papiere um 0,75 Prozent.

Gefragt waren die weniger schwankungsanfälligen Werte. Aktien der Deutschen Telekom nahmen mit einem Anstieg um 0,65 Prozent die Indexspitze ein. Dicht dahinter hielten sich mit Fresenius und Vonovia Papiere aus der Medizin- und Immobilienbranche auf.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um knapp 0,02 Prozent auf 142,46 Punkte. Der Euro-Bund-Future dagegen lag mit 0,11 Prozent im Plus bei 164,40 Punkten. Der Euro zeigte sich freundlich: Zuletzt wurden 1,0460 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0401 Dollar festgesetzt. (dpa)