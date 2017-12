Rauswurf, Rücktritt, Ruhestand

Chemiker wissen, wie wichtig kontrolliertes Arbeiten ist. Entsprechend planvoll lässt es Markus Steilemann angehen: Der 47-jährige Chemiker, der Innovations-Vorstand bei Covestro ist, soll im Herbst das Steuer beim Leverkusener Kunststoff-Konzern übernehmen.

Steilemann, der in Geilenkirchen geboren wurde und in Aachen Chemie studierte, ist ein echtes Bayer-Gewächs. Er beerbt Patrick Thomas, der in den Ruhestand geht und große Fußstapfen hinterlässt. Thomas machte aus dem Problemkind, das Bayer 2015 abspaltete, einen erfolgreichen Börsenkonzern, dessen Wert sich seitdem verdreifachte.

Wenn alls gut läuft, startet Steilemann gleich als Dax-Chef. Covestro könnte schon im Frühjahr in die erste Börsenliga aufrücken.