Brüssel. Belastete Eier wurden mittlerweile in mehr als der Hälfte der Bundesländer gefunden. Die neue Reform für Lebensmittelüberwachung tritt erst 2019 in Kraft.

Von DETLEF DREWES,, 03.08.2017

Mehrere Millionen Eier, die mit einem Insektenschutzmittel verseucht sind, beunruhigen die Verbraucher. Lebensmittelketten räumten vorsorglich ihre Regale aus. Dabei hatten die EU-Mitgliedstaaten erst im März dieses Jahres ein neues Kontrollsystem beschlossen, das solche Lebensmittelskandale verhindern soll. Das Problem: Die Vorschriften müssen erst bis zum 14. Dezember 2019 in Kraft gesetzt werden.

Was ist passiert?

Mehrere Millionen Eier aus den Niederlanden und Belgien sind mit dem Insektenschutzmittel Fipronil belastet. Dabei handelt es sich um ein Insektizid, das in der Veterinärmedizin zum Schutz vor Flöhen und Zecken genutzt wird. Inzwischen wurden etwa 200 niederländische Betriebe vorsorglich stillgelegt, in Belgien sollen es knapp unter 100 sein. Der Eierhandel mit den Nachbarstaaten wurde gestoppt. Derzeit überprüfen Lebensmittelkontrolleure die betroffenen Unternehmen. Erst wenn die Proben ohne Befund ausfallen, dürfen die Höfe wieder Eier verkaufen.

Wie kam das Mittel in die Eier?

Belgischen Informationen zufolge führt die Spur zu einem Unternehmen in Baarle-Hertog, ein zu Belgien gehörendes Dorf im Süden der Niederlande. Der Betrieb handelt legal mit Insektiziden. Fahnder haben dort angeblich 6000 Liter Fipronil gefunden. Offenbar wurde das Mittel auch an die holländische Firma ChickFriend verkauft. Sie ist auf Stallreinigung spezialisiert und stellt ein Präparat gegen Läuse her, das mit Fipronil verunreinigt wurden und daraufhin in die Ställe gelangte, wo die Tiere es über die Federn und die Haut aufgenommen haben.

Ist der Verzehr kontaminierter Eier gefährlich?

Mediziner sehen für Erwachsene nur eine geringe Gefahr. Auswirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Kopfschmerzen wurde erst bei höheren Dosen (mehr als drei belastete Eier pro Woche) beobachtet. Kinder sollten allerdings keine belasteten Eier zu sich nehmen.

Wer kontrolliert die Betriebe eigentlich?

In Deutschland sind die Länder mit ihrer amtlichen Lebensmittelüberwachung zuständig. Sie werden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unterstützt.

Was macht die EU?

Die EU selbst hat keine Zuständigkeiten, sondern sie stützt sich auf die Kontrollstrukturen in den Mitgliedstaaten. Im Krisenfall aber gibt es ein Schnellwarnsystem, mit dem sich die EU-Länder gegenseitig informieren, wenn irgendwo verunreinigte Lebensmittel oder belastete Produkte aufgetaucht sind. Dies soll aber jetzt verbessert werden.

Was heißt das?

Im März dieses Jahres haben die EU-Institutionen eine Reform der amtlichen Lebensmittel- und Futterkontrollen beschlossen. Der entscheidende Unterschied zu allen bisherigen Überwachungsmaßnahmen besteht darin, dass nun auch gezielt der Lebensmittelbetrug ins Visier genommen wird. Die Mitgliedstaaten müssen nationale Kompetenzzentren errichten, die miteinander vernetzt werden, um einen schnellen Informationsaustausch möglich zu machen. Geplant sind jährliche Kontrollen aller Betriebe, bei dauerhafter guter Führung nur alle zwei Jahre.

Warum haben diese Kontrollen nun versagt?

Der Beschluss vom März muss erst bis zum 14. Dezember 2019 umgesetzt werden. Auch die Bundesrepublik hat die neuen EU-Regeln bisher noch nicht vollzogen.

Wie geht es weiter?

In den kommenden Wochen prüfen die Behörden, welche Betriebe betroffen sind und wohin die Eier aus den Niederlanden geliefert wurden. Noch liegen die Lieferlisten nicht vor, sagt Wilhelm Deitermann. Es wird zudem überprüft, ob die Eier weiterverarbeitet wurden – etwa in Nudeln. Gibt es Rückstände, müssen auch diese Produkte vom Markt genommen werden.

Welche Eier sind belastet?

Betroffenen sind Eier mit den folgenden Stempelcodes: 0-NL-4310001, 0-NL-4385501, 0-NL-4392501, 1-DE-0357731, 1-NL-4128604, 1-NL-4167902, 1-NL-4286001, 1-NL-4331901, 1-NL-4339301, 1-NL-4339912, 1-NL-4359801, 1-NL-4385701, 2-NL-4385702, 2-NL-4332601 und 2-NL-4332602.