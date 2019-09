Wirtschaftskriminalität

Für das größte Wirtschaftsstrafverfahren seit Jahrzehnten am Bonner Landgericht hat die 12. Große Strafkammer insgesamt 32 Termine angesetzt. Nach der Eröffnung am Mittwoch geht es am 18. September weiter. Der Vorsitzende Richter Roland Zickler hat ein dichtes Sitzungsprogramm. Da die beiden Angeklagten für den Prozess aus Großbritannien anreisen, wird an bis zu drei Tagen in der Woche verhandelt, wenn nötig, sogar bis in den Abend hinein. Das wird vor allem dann der Fall sein, wenn sich die Angeklagten aussagefreudig verhalten. Die Staatsanwaltschaft hofft, dass sie tatsächlich als Kronzeugen auftreten.

Das Urteil soll bereits im Januar verkündet werden. Das Medieninteresse ist groß. Im Großen Schwurgerichtssaal gibt es 130 Plätze für Zuhörer, 60 sind für die Presse reserviert. Von den mehr als 50 Medienvertretern kommen einige auch aus dem Ausland.