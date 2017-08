Fluggesellschaft meldet Insolvenz an

Berlin. Lange Zeit steckte Air Berlin in der Krise. Nun hat die Fluggesellschaft Insvolvenz angemeldet. Was bedeutet dies für Reisende? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2017

Die Fluggesellschaft Air Berlin hat Insolvenzantrag gestellt. Nachdem Hauptaktionär Etihad erklärt habe, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sei man „zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht“, hieß es in einer Pflichtmitteilung an die Börse.

Wird der Flugbetrieb nun eingestellt?

Alle Flüge von Air Berlin und der Tochter-Gesellschaft Niki finden weiterhin statt, schreibt die Fluggesellschaft auf ihrer Webseite. Flugpläne und gebuchte Tickets bleiben ebenso gültig, auch seien alle Flüge weiterhin buchbar.

Die Bundesregierung stellte nach eigenen Angaben einen Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro zur Verfügung. „Der Flugbetrieb von Air Berlin kann in vollem Umfang fortgeführt werden. Eine Einstellung des Flugbetriebs wird so vermieden". Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geht davon aus, dass der Flugbetrieb mit dem Geld für ungefähr drei Monate gesichert ist. Zugleich äußerte sie sich zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten eine Übernahme von Teilen der zweitgrößten deutschen Airline durch die Lufthansa gelingen könnte.

Muss die Airline anschließend jedoch tatsächlich den Flugbetrieb einstellen, wird es Reisenexperten zufolge allerdings für Kunden schwierig werden, Erstattungen zu erhalten.

Wie werden die Flugzeuge nun betrieben?

Die Lufthansa teilte mit, sie unterstütze gemeinsam mit der Bundesregierung die Restrukturierungsbemühungen der Fluggesellschaft. „Damit wird unter anderem gewährleistet, dass die von Air Berlin geleasten Flugzeuge, die aktuell für Eurowings und Austrian Airlines fliegen, wie bisher weiterbetrieben werden können.“

Air Berlin ist seit Jahren die wichtigste Fluglinie am Düsseldorfer Airport. Auf sie entfallen nach Angaben des Flughafens rund 30 Prozent des Geschäfts in Düsseldorf.

Rund 30 Prozent der Flüge in Düsseldorf werden von Air Berlin und Nik abgewickelt. Was sagt der Airport zur Insolvenz?

Der Airport Düsseldorf will die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bei ihren Restrukturierungsbemühungen unterstützen. "Gemeinsam mit der Air Berlin konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Fluggeschäft an unserem Standort auch in Zukunft erfolgreich zu gestalten", sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports, Thomas Schnalke, am Dienstag. Der Flughafen stehe in engem Kontakt mit der Airline.

Wie reagiert die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit?

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) teilte mit, die Nachricht sei „für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Air Berlin, die seit Bestehen der Airline eine hervorragende Arbeit leisten, ein Schock“. Etihad lasse Air Berlin „fallen wie eine heiße Kartoffel, obwohl neue Investoren Interesse signalisiert haben“, kritisierte VC. „Hier zeigen die Investoren vom Golf ihr wahres Gesicht.“

(mit Material von dpa)