Mit Dreifach-Rabatt zum neuen Wagen

Berlin. Wer die Prämien zur Verschrottung des alten Diesels nutzen will, sollte genau kalkulieren. Händlerrabatte werden manchmal angerechnet. Was Kunden bei den neuen Autoprämien beachten sollten.

Von Hannes Koch, 23.08.2017

Wer seinen alten Diesel loswerden will, bekommt Geld geschenkt. Mit diesem Versprechen werben jetzt die meisten Fahrzeughersteller auf dem deutschen Automarkt. Ob sich die zusätzlichen Preisrabatte für den Wechsel von alten Diesel-Pkw zu neuen Fahrzeugen allerdings lohnen, muss man hinterfragen. „Wir sehen die Gefahr, dass die bisherigen Händlerrabatte mit den neuen Boni verrechnet werden könnten“, sagt Gregor Kolbe, Spezialist für Mobilität beim Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV).

Der Vorteil für die Kunden wäre unter dem Strich dann geringer als angenommen. Außerdem muss man einkalkulieren, auch mit einem modernen Diesel in die Falle möglicher Fahrverbote zu tappen.

Grundsätzlich funktionieren die neuen Marketingmodelle so: Wer seinen alten Diesel verschrottet oder beim Autohändler in Zahlung gibt, erhält einen Neuwagen – Diesel, Benziner oder ein Öko-Auto – mit nennenswertem Rabatt. Die Spanne reicht von 1750 bis zu 10 000 Euro. Solche Angebote zu machen, haben sich die Autokonzerne beim Diesel-Gipfel Anfang August bereiterklärt. Sie sollen helfen, die Fahrzeugflotte schnell zu modernisieren und die Abgasbelastung in Städten zu reduzieren.

Rabatte sind nach Typen gestaffelt

So macht beispielsweise die Marke VW das Angebot, gegen Vorlage von Verschrottungsnachweisen für beliebige Diesel-Fahrzeuge von Euro-Norm 1 bis 4 einen Preisnachlass zwischen 2 000 und 10 000 Euro zu gewähren. Die Rabatte sind nach Typen der Neuwagen gestaffelt. Der Abschlag auf den Listenpreis eines neuen Polo beträgt 3 000 Euro, für einen neuen Golf 5 000 Euro. Ihre zusätzlichen Rabatte nennen die Hersteller in der Regel „Umweltprämie“.

Hinzu kommt bei VW eine sogenannte „Zukunftsprämie“, ein Extra-Bonus für den Kauf eines neuen Elektro-Autos von 2380 Euro. Außerdem zahlt das Unternehmen weiterhin seinen Teil des im vergangenen Jahr mit der Bundesregierung vereinbarten „Umweltbonus“ für den Umstieg auf Öko-Fahrzeuge, den man teilweise beim Bundesamt für Wirtschaft beantragen muss.

Bei VW wie bei den meisten anderen Herstellern läuft die Frist nur bis Ende 2017. In Details unterscheiden sich die Regelungen von Firma zu Firma. BMW bietet beispielsweise eine einheitliche Umtauschprämie von 2 000 Euro, nimmt aber den alten Diesel zu marktüblichen Konditionen in Zahlung, was das Geschäft aus Sicht der Autofahrer in vielen Fällen günstiger macht. Die Marke Mercedes verfährt ähnlich.

Nun existieren aber nicht nur diese neuen Prämien, sondern auch die bisher üblichen Händlerrabatte. Beim Autokauf einen Nachlass von zehn Prozent vom Neupreis zu erhalten, ist bisher keine Seltenheit. Autohändler könnten daher der Idee verfallen, den normalen Abschlag von beispielsweise 4000 Euro mit einer neuen Prämie von 2000 Euro zu verrechnen.

Das Autohaus sparte 2000 Euro, der Kunde hätte aber trotz des wohlklingenden Angebots unter dem Strich keinen Vorteil. VZBV-Mitarbeiter Kolbe sagt deshalb: „Kunden sollten Wert darauf legen, dass die Umtauschprämie zum üblichen Händlerrabatt addiert wird.“

Mit neuen Nachlässen in die Offensive

Gewisse Entwarnung gibt an dieser Stelle Jürgen Pieper, Analyst beim Bankhaus Metzler in Frankfurt/Main. Besonders VW als Auslöser des Diesel-Skandals, argumentiert er, könne es sich nicht leisten, die Autofahrer zusätzlich zu verägern. Pieper vermutet daher, alte und neue Prämien würden nicht oder kaum miteinander verrechnet. „Mit den zusätzlichen Rabatten will das Unternehmen schließlich wieder in die Offensive kommen und beweisen, dass es etwas für die Kunden tut.“

Wie die Autohäuser tatsächlich verfahren, hat Ferdinand Dudenhöfer, Leiter des Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen, mittels einer Recherche bei Internetvermittlern für Autokäufe überprüft. Demnach findet bei neuen VW-Modellen kaum eine Verrechnung alter und neuer Boni statt.

Laut Dudenhöfers Recherche sind manche Autohäuser aber zurückhaltender. Bei den Volkswagen-Marken Seat und Skoda steckten die Verkäufer einige Prozent in die eigene Tasche. Und bei zwei Ford-Modellen bleibe durchschnittlich weniger als die Hälfte des früheren Abschlags übrig.

Um vermeintliche von tatsächlichen Vorteilen zu unterscheiden, geht an einer gründlichen, individuellen Berechnung des jeweiligen Verschrottung-Neukauf-Geschäfts also kein Weg vorbei. Interessenten sollten auch diese Variante erwägen: Kann ich mit dem Verkauf des alten Diesel auf dem freien Markt möglicherweise mehr Geld erzielen? Der Erlös mag so lukrativ sein, dass er die neue Umweltprämie übersteigt. Dann hätte es keinen Sinn, diese in Anspruch zu nehmen.

Eine weitere Schwierigkeit tritt auf, wenn man jetzt einen alten gegen einen neuen Diesel tauscht. „Das Problem der Fahrverbote kann die Autobesitzer schnell wieder einholen“, sagt VZBV-Mitarbeiter Kolbe. Denn selbst neue Euro 6-Diesel halten nicht unbedingt die Stickoxid-Grenzwerte ein. Sie überschreiten den zulässigen Ausstoß durchschnittlich um das Fünffache, stellte das Umweltbundesamt im vergangenen April fest.