Auto öffnen per Handy

München. Neuerdings können erste Autos per Handy geöffnet und gestartet werden. Was für die Besitzer praktisch ist, stellt Versicherungen vor einige Schwierigkeiten.

Von Thomas Magenheim, 17.04.2018

Mercedes-Benz hat ihn als erster Autohersteller optional eingeführt. „Man braucht kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass sich die Anzahl der so ausgestatteten Fahrzeuge schnell erhöhen wird“, sagt Allianz-Schadenvorstand Jochen Haug. Die Innovation, die ihm und anderen Versicherungsmanagern Kopfzerbrechen bereitet, sind virtuelle Fahrzeugschlüssel, also die Möglichkeit, ein Auto per Smartphone zu öffnen und zu starten.

Das ist zwar recht verbraucherfreundlich, weil der Schlüsselsatz nicht mehr wie bisher auf zwei Exemplare beschränkt ist und Fahrzeughalter die virtuelle Version prinzipiell beliebig oft weitergeben können. Auch Carsharing-Firmen, die Schlüssel für ihre Autos bislang im Gefährt hinterlegen müssen, freuen sich. Im Diebstahlsfall wird es aber kompliziert.

Fahrzeugbesitzer müssen dann gegenüber ihrem Versicherer den Nachweis für das sogenannte äußere Bild einer Entwendung führen, erläutert Haug. Dazu zählt die Erklärung, den Wagen nicht mehr am abgestellten Ort aufgefunden zu haben. Entscheidend ist aber vor allem, dass man alle Fahrzeugpapiere und Schlüssel vollständig vorlegen kann. Sonst gibt es Probleme mit der Diebstahlsversicherung.

„Der virtuelle Schlüssel darf nicht kopierbar sein“

Bei virtuellen Schlüsseln auf Smartphones wird das schwierig. Auch der Allianz ist klar, dass kein Kunde dem Versicherer sein Handy zuschicken wird, wenn sein Auto gestohlen wurde. Hier muss es andere Regelungen geben, soll der Diebstahlsschutz versicherungstechnisch weiter funktionieren und zwar möglichst bevor das Problem zu einem flächendeckenden wird. Seit 2015 untersucht die Allianz in ihrem konzerneigenen Zentrum für Technik (AZT) in einem Forschungsprojekt die Risiken elektronischer Zugänge in moderne Autos. Die Resultate stellt AZT-Chef Christoph Lauterwasser in einem Forderungskatalog an die Adresse der Kfz-Hersteller vor.

„Der virtuelle Schlüssel darf nicht kopierbar sein“, sagt der Technikexperte zu einer Kernforderung. Ob das in dieser Absolutheit im Zeitalter von Cyberkriminalität und ohne Unterlass aufrüstenden Hackern zu verwirklichen ist, bleibt eine andere Frage. Man kann es Cyberkriminellen aber sicher leichter oder schwerer machen. Zweitens müsse die Weitergabe virtueller Schlüssel softwaretechnisch so dokumentiert werden, dass stets zweifelsfrei nachweisbar ist, wer eine Kopie erhalten hat. Der Fahrzeughalter müsse technisch auch in die Lage versetzt werden, solche Schlüssel bei einem Diebstahl des Fahrzeugs nachweisbar sofort auf elektronischem Weg zurückziehen zu können. Drittens verlangt die Allianz, die Zugangsberechtigung zum Auto von der Fahrberechtigung zu trennen. Das sei mit Blick auf neue Dienstleistungsmodelle wie „Lieferung in den Kofferraum“ wichtig.

Elektronische Wegfahrsperren haben dafür gesorgt, dass die Anzahl in Deutschland jährlich entwendeter Pkw von im Schnitt über 100 000 Wagen noch Anfang der 90er Jahre auf zuletzt konstant unter 20 000 Diebstähle gesunken ist. Der Alleskönner Smartphone in seiner Eigenschaft als virtueller Autoschlüssel könnte diesen Trend wieder umkehren. „Wir fordern verbindliche Standards für den virtuellen Schlüssel“, sagt Haug. Nicht nur Autofahrer; auch Versicherer müssten der neuen Technologie vertrauen können, die der Paradigmenwechsel hin zum vollständig vernetzten Auto mit sich bringt. Denn diese Vernetzung greife nun erstmalig auf wichtige Autorisierungen im Fahrzeug zu. Dazu bedarf es eines transparenten Überblicks, wer wann und für welchen Grad von Schlüssel berechtigt wurde sowie größtmöglicher Daten- und Kopiersicherheit, stellt Lauterwasser klar.