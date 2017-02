02.02.2017 Stuttgart. Der Autobauer Daimler kann trotz der Schwäche im Lkw-Geschäft auf ein überwiegend starkes Jahr zurückblicken. Vor allem im Autogeschäft lief es rund und laut Analysten dürfte es dabei auch bleiben.

Das macht die Schwächen im für Daimler ebenfalls wichtigen Lkw-Geschäft wett. Wenn Vorstandschef Dieter Zetsche und Finanzchef Bodo Uebber heute die Bilanz für 2016 vorlegen, dürften die eigenen Ziele erfüllt sein - und weiteres Wachstum sollte sich abzeichnen.

Neue Modelle und das starke Absatzwachstum in China haben dem Konzern in der Pkw-Stammsparte ein lukratives Wachstum beschert. Im Premium-Segment hat Daimler beim Absatz zudem früher als geplant den Konkurrenten BMW hinter sich gelassen. Ob vom guten Lauf in der Auto- und der Van-Sparte viel unter dem Strich ankommt, ist wegen des schwächelnden Truck-Geschäfts aber fraglich.

Im Juli hatte die EU-Kommission ferner Daimler und andere Lkw-Hersteller zu einer Rekordkartellstrafe verdonnert, allein auf Daimler entfällt rund eine Milliarde Euro Bußgeld. Inzwischen haben erste Speditionen Schadenersatzklagen eingereicht. Insbesondere dafür und für Aufwendungen im Zusammenhang mit Airbags des japanischen Zulieferers Takata verbuchte der Konzern in den ersten neun Monaten Sonderbelastungen von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro. (dpa)