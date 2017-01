Hackerangriffe

14.01.2017 Bonn. Experten der Telekom sagen für dieses Jahr eine Welle von Verschlüsselungen von Festplatten voraus. Das treffe zunehmend auch immer mehr Privatpersonen.

Cybersecurity-Experten der Deutschen Telekom erwarten für 2017 eine weitere Zunahme an Cyber-Erpressung. Große Angriffswellen würden sowohl gegen private Nutzer als auch gegen Unternehmen gefahren. „Wir sehen gerade mal die Spitze der Spitze – und was noch kommen wird, wird gewaltig sein“, sagt Thomas Tschersich, Leiter Group Security Services bei der Telekom.

Im privaten Bereich sehen die Experten eine Zunahme von Attacken voraus, bei denen ein Kryptotrojaner auf dem Rechner eines Nutzers eingeschleust wird. Dieser verschlüsselt die Festplatte des Rechners und alle angehängten externen Festplatten – ob die Kriminellen sie nach Zahlung des geforderten Lösegeldes freischalten, sei nicht gewährleistet.

Kaum ein deutsches Unternehmen ist bislang von Cyber-Angriffen verschont geblieben: 93 Prozent der mittleren und großen Unternehmen waren nach Telekom-Ergebungen bereits IT-Angriffen ausgesetzt, durch die das Unternehmen ausspioniert oder geschädigt werden sollte.

Auch bei den privaten Nutzern des Internets war jeder Zweite schon einmal Opfer von Cybercrime. Die häufigsten Delikte sind dabei Virenangriffe, Betrug und Identitätsdiebstahl.

Unternehmen werden nach Tschersichs Prognose verstärkt um „Distributed Denial of Service“-Attacken (DDoS) kümmern müssen. Darunter versteht man einen Angriff, bei dem Server mit einer so hohen Anzahl von Anfragen konfrontiert werden, dass sie unter der Last zusammenbrechen. Solche Angriffe werden über Botnetze ausgeführt, also mit dem Internet verbundene Geräte, die die Angreifer fernsteuern. Ihr Ergebnis: Ein Unternehmen wie etwa ein Onlineshop kann keine Dienstleistung übers Netz mehr erbringen, solange es kein Lösegeld zahlt.

Der Experte rät zur Vorsicht. „Wollen Cyber-Kriminelle eine Schadsoftware platzieren, funktioniert das in der Regel nur, wenn der Betroffene aktiv daran mitwirkt. Und genau diese Mitwirkung gilt es zu verhindern“, sagt Tschersich. Dies sollte zum einen über entsprechende Software zum Aufspüren von Schadcodes wie etwa Antiviren-Schutz für Privatnutzer geschehen. (Claudia Mahnke)