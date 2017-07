Nach elf Jahren tritt Covestro-Chef Patrick Thomas 2018 ab. Er warnt davor, die CO-Pipeline einzumotten. Und er warnt vor überteuerten Zukäufen. Dann will er lieber den Aktionären etwas zurückgeben, sagte er im Interview mit Antje Höning.

Von Antje Höning., 21.07.2017

Sie wollen die Ozeane schützen, der US-Präsident das Klimaabkommen von Paris kündigen. Wie finden Sie Trumps Pläne?

Patrick Thomas: Die sehe ich mit großer Sorge. Nicht nur als Vater von vier Kindern sage ich: Wir haben eine Verantwortung für die Erde. Jedoch machen es sich manche Politiker in Europa auch zu einfach, wenn sie die Industrie verdammen und die Dekarbonisierung fordern.

Inwiefern?

Thomas: Karbon, also Kohlenstoff, ist die Grundlage der Chemie und des Lebens. Menschen atmen Kohlenstoffdioxid aus, Pflanzen brauchen es für die Photosynthese – Kohlenstoff gehört zur Natur. Zugleich ist Kohlenstoff die Basis für viele Kunststoffe, die im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Es geht nicht darum Kohlenstoff zu verdammen, sondern vielmehr darum, ihn richtig einzusetzen.

Fürchtet sich Covestro vor Trumps Wirtschaftspolitik?

Thomas: Nein. Sollte er die Unternehmenssteuern senken, würden wir davon sogar profitieren. Wir generieren rund 22 Prozent unseres Umsatzes in den USA und sind damit sogar ein Nettoexporteur aus den USA. Mögliche Importsteuern würden uns nicht treffen: Wir geben circa 2600 Amerikanern an unseren Standorten Arbeit.

Bayer brachte Covestro 2015 an die Börse, der Start war holprig. Doch inzwischen hat sich der Kurs verdreifacht ...

Thomas: Darauf sind wir stolz. Covestro ist ein starkes, buntes Unternehmen – das zeigt auch unser buntes Logo. Das gleiche gilt für unsere Standorte. In Brunsbüttel haben wir, beispielsweise einen Schornstein mit bunten Puzzleteilen bemalt, er gilt jetzt als örtliches Wahrzeichen. Gerade sprechen wir wie und wo wir ähnliche Projekte auch an unseren NRW Standorten durchführen können. Die Chemie ist oft viel zu grau.

Wie geht es wirtschaftlich weiter?

Thomas: Die gute Entwicklung der vergangenen Quartale setzt sich fort, vor allem das Geschäft mit Polyurethanen wie MDI und TDI läuft weiter gut.

Ist das eigene Leistung oder profitieren Sie von den Schwächen der Konkurrenz wie BASF?

Thomas: Wir sind in Branchen aktiv, die überdurchschnittlich wachsen: Unsere Kunststoffe machen Autos leichter, dämmen Häuser und stecken in Smartphones. An Standorten wie Dormagen haben wir hochmoderne Anlagen. Und wir können auch die Produkte liefern, bei denen Wettbewerber in Europa und Asien noch immer Probleme haben.

Werden Sie Ihre Aktionäre an dem Erfolg beteiligen – etwa mit einer Sonderdividende?

Thomas: Wir rechnen damit, über die kommenden fünf Jahre fünf Milliarden Euro überschüssige Liquidität zu generieren. Wenn wir in den nächsten 24 Monaten keine relevante Übernahme durchführen können, werden wir einen Teil des Geldes zurück an die Aktionäre geben. Das kann eine Sonderdividende oder ein Rückkauf von Aktien sein. Viele Investoren sähen den Aktienrückkauf aus steuerlichen Gründen lieber.

Alle Chemieunternehmen sind im Kaufrausch. Haben Sie Angst, übernommen zu werden?

Thomas: Nein, denn wir sind bereits ein Marktführer in unseren beiden größten Geschäftsbereichen Polyurethane und Polycarbonate, daher würde es sehr wahrscheinlich starke kartellrechtliche Bedenken geben. Die beste Verteidigung gegen eine Übernahme ist aber ein hoher Aktienkurs.

Und wo würden Sie selbst gerne zukaufen?

Thomas: Das ist ein Problem: Bei Polyurethanen sind wir bereits ein Marktführer, bei Polycarbonat weltweit die Nummer eins. Am meisten Sinn würde eine Verstärkung unseres Bereichs Lacke (Coatings,Adhesives & Specialties) machen. Doch hier tummeln sich viele Familienunternehmen, die nicht verkaufen wollen, oder zu hohe Preise verlangen. Das machen wir nicht mit. Es ist schon mancher Chemie-Konzern untergegangen, weil er sich verhoben hat.

... wie Hoechst. Sorgen Sie sich um Ihren Mutterkonzern Bayer, der gerade Monsanto übernimmt?

Thomas: Werner Baumann ist ein ausgezeichneter Experte für Zukäufe. Er weiß, was er tut.

Noch hält Bayer 40,9 Prozent an Covestro, die Baumann aber auch noch abstoßen will. Wann sind Sie frei?

Thomas: Das ist allein Sache von Bayer. Einige Analysten erwarten, dass der Anteil bis Jahresende unter 30 Prozent fallen und Bayer Covestro dann entkonsolidieren könnte. Aber wie gesagt, diese Entscheidung liegt allein bei Bayer.

Damit wäre der Streubesitz so groß, dass Covestro vom M-Dax in den Dax aufsteigen könnte. Ist das ein Ziel für Sie?

Thomas: Der Aufstieg ist kein Wert an sich und hängt auch von möglichen Abstiegskandidaten ab. Aber natürlich wäre er ein Erfolg und könnte unsere Aktie weiter beflügeln.

Wann könnte es so weit sein?

Thomas: Im September entscheidet die Deutsche Börse das nächste Mal über die Dax-Zusammensetzung, da wären wir wahrscheinlich noch nicht so weit. Doch im nächsten Jahr könnte Covestro in den Dax aufsteigen, zumal das Handelsvolumen mit Covestro-Aktien schon hinreichend groß ist.

Nach dem plötzlichen Abgang Ihres Finanzchefs haben Sie das Amt vorübergehend übernommen. Wann bekommt Covestro einen neuen Finanzchef?

Thomas: Ich hoffe, wir finden ihn noch in diesem Jahr. Die Suche läuft, wir haben eine Shortlist mit attraktiven internen und externen Kandidaten.

Warum hat Ihr früherer Finanzchef Frank Lutz plötzlich das Handtuch geworfen? Weil der Aufsichtsrat nicht ihn, sondern Markus Steilemann zu Ihrem Nachfolger kürte?

Thomas: Es war die persönliche Entscheidung von Frank Lutz, die ich sehr bedauere. Er ist der beste Finanzchef mit dem ich zusammengearbeitet habe. Mit Markus Steilemann gewinnt Covestro einen ausgezeichneten Vorstandschef: Er kennt das Geschäft mit Polyurethanen ebenso wie das mit Polycarbonaten und hat bereits beide Geschäftsbereiche geleitet. Außerdem hat er selber acht Jahren in Asien, einer wichtigen Wachstumsregion, gelebt.

Was wird sich ändern, wenn Steilemann im Herbst 2018 das Steuer von Ihnen übernimmt?

Thomas: Es wird keine Revolution bei Covestro geben, eher eine Evolution.

Das hat Baumann 2016 auch gesagt, als er Bayer-Chef wurde. Drei Wochen später kündigte er die Monsanto-Übernahme an.

Thomas: Markus Steilemann ist bereits jetzt in alle Prozesse eingebunden, er wird den Kurs nicht radikal ändern.

Was werden Sie an Deutschland vermissen – die CO-Pipeline?

Thomas (lacht): Nein, die nicht. Als ich 2007 hier Chef wurde, war die Pipeline im Bau, 2017 ist sie noch immer nicht in Betrieb. Verlässliche Planungssicherheit sieht anders aus.

Wenn Sie gehen, sind Sie 61. Was machen Sie dann – Rosen züchten?

Thomas: Kaum. Vielleicht male ich wieder mehr – auch wenn mich meine Familie, in der es viele Architekten und Künstler gibt, für wenig begabt hält (lacht). Im Ernst: Ich werde mich weiter engagieren im Kampf gegen den Plastikmüll in Ozeanen. Und ich kann mir vorstellen, andere Unternehmen als Aufsichtsrat zu begleiten.