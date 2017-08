Reifensparte unter Druck

03.08.2017 Hannover. Der Autozulieferer Continental dürfte auch im zweiten Quartal mit höheren Rohstoffpreisen in der Reifensparte gekämpft haben. Laut Schätzungen von Analysten kann das Unternehmen aber auf den guten Lauf im Autozuliefergeschäft setzen.

Am Donnerstagmorgen legt Conti die Zahlen zum ersten Halbjahr vor. In den ersten drei Monaten lagen die Belastungen aus höheren Rohstoffkosten früheren Angaben zufolge bei 100 Millionen Euro. Schon zuvor hatte Conti angekündigt, für 2017 eine zusätzliche Kostenbelastung in der Größenordnung von 500 Millionen Euro zu erwarten.

Der weltweit drittgrößte Autozulieferer hatte wegen des boomenden Automarktes seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 500 Millionen Euro auf mehr als 43,5 Milliarden Euro erhöht. Im zweiten Quartal wird die Ertragskraft allerdings wohl unter Druck stehen: 20 vom Unternehmen befragte Analysten rechnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar mit einem Umsatzanstieg von gut 6 Prozent auf 10,85 Milliarden Euro. Unter dem Strich gehen die Experten aber von einem Gewinnrückgang von über 12 Prozent auf 792 Millionen Euro aus.

In den ersten drei Monaten blieben unterm Strich 750 Millionen Euro in der Kasse, während der Umsatz auf 11 Milliarden Euro stieg. Unlängst hatte Vorstandschef Elmar Degenhart für das zweite Vierteljahr angekündigt, man rechne "mit einer weiterhin starken Entwicklung". (dpa)