Wachstum und Stellenabbau

Frankfurt. Der Verlust der Commerzbank ist im zweiten Quartal stärker ausgefallen als erwartet: 637 Millionen Euro standen schließlich als Minus unter dem Strich.

Von Brigitte Scholtes, 02.08.2017

Vor einem Jahr hatte das Geldhaus noch einen Gewinn von 215 Millionen Euro eingefahren. Die Bank hatte schon angekündigt, dass sie die Restrukturierungskosten von 807 Millionen Euro komplett in dieser Quartalsbilanz verbuchen würde. Sie hatte sich Mitte Juli mit den Betriebsräten auf einen Rahmenplan für den Stellenabbau geeinigt. Sie will bis 2020 insgesamt 9600 Stellen streichen, 1500 davon hat sie schon im laufenden Jahr geschafft.

Ende Juni zählte sie insgesamt noch 41.500 Vollzeitstellen. Gleichzeitig entstehen aber 2300 neue Stellen. Der Verlust fiel aber höher als erwartet aus, weil das operative Geschäft im zweiten Quartal schwächelte. Die Bank erreichte 183 Millionen Euro und damit nur gut die Hälfte des Vorjahres. Auch im ersten Vierteljahr hatte sie mit 314 Millionen Euro noch deutlich mehr verdient.

Finanzvorstand Stephan Engels verwies zur Begründung auf die "verhaltenen Märkte" und eben die Investitionen in Wachstum und Digitalisierung. Die Kernkapitalquote habe man aber auf 13 Prozent gestärkt. Ein guter Wert, das finden auch Analysten. Die Commerzbank stehe deshalb recht sicher da, meint Markus Rießelmann von Independent Research. Unter Investitionen in Wachstum versteht die Bank aber auch die in neue Kunden. Für das laufende Jahr hatte sich der Vorstand das Ziel von 500.000 neuen Kunden gesetzt, das hat sie Ende Juni schon erreicht, 385.000 kamen allein seit Jahresbeginn.

Aber diese Neukunden kosten, weil sie mit Prämien gelockt werden. Die haben das Geldhaus allein im ersten Halbjahr mit etwa 50 Millionen Euro belastet, sagte Finanzvorstand Engels. Erträge brächten die neuen Kunden jedoch im Schnitt erst nach 18 Monaten, sie werden also erst 2019 positiv zum Geschäft beitragen. Auch deshalb nannte Engels das laufende und das kommende Jahr "Transformationsjahre", das seien "Investitionen in die Zukunft". Denn der deutsche Markt werde gerade neu verteilt, begründete er diese Strategie: Die Postbank wird wieder in die Deutsche Bank eingegliedert, Sparkassen und Volksbanken schließen in der Fläche Filialen. Eine Strategie der "gelben Bank", die aber Analyst Rießelmann von Independent Research nicht gefällt: Die Kosten könnten zwar stabil gehalten werden. Doch wenn die Erträge schrumpften, lasse sich die Profitabilität kaum wie vorgesehen bis zum Jahr 2020 steigern.

Trotz dieser Belastungen wird die Bank voraussichtlich im Gesamtjahr einen kleinen Gewinn erzielen. Dabei werden Sondererträge helfen. So verkauft das Geldhaus seinen Firmensitz, den Commerzbank-Tower, für 220 Millionen Euro an Samsung. Sie bleibt aber Mieter.