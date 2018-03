Rechenschaftsbericht auf Volkskongress

Peking. Zum Auftakt des Volkskongresses präsentierte Chinas Premierminister Li Keqiang die Zahlen zum Wirtschaftswachstum. Diese übertrafen das zuvor anvisierte Ziel.

Politisch erlebt China mit der Aufhebung der Amtszeitbegrenzung von Staats- und Parteichef Xi Jinping einen Rückfall in eigentlich längst überwunden geglaubte Zeiten. Mit der chinesischen Wirtschaft geht es aber weiter kräftig voran.

Zum Auftakt des Volkskongresses, Chinas einmal im Jahr tagendes Scheinparlament, hat Premierminister Li Keqiang am Montag vor den 3000 Abgeordneten seinen Rechenschaftsbericht vorgelegt. Und die Zahlen können sich sehen lassen: Die Wirtschaft der Volksrepublik ist im vergangenen Jahr um 6,9 Prozent gewachsen und damit stärker als erwartet. Die chinesische Führung und Ökonomen hatten mit einem Wachstum von lediglich 6,5 Prozent gerechnet. Diesen Wert gibt Li nun für dieses Jahr für China vor. Die Inflation soll bei stabilen drei Prozent liegen.

Seit Xis Amtsübernahme vor fünf Jahren hat sich Chinas Anteil an der Weltwirtschaft damit von damals 11,4 Prozent auf inzwischen rund 15 Prozent erhöht. Das ist noch die bescheidene Lesart. Ökonomen des Internationalen Währungsfonds haben bereits vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass kaufkraftbereinigt Chinas Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt das der USA bereits überholt hat. China wäre demnach bereits die größte Volkswirtschaft der Welt.

Erfolge bei der Armutsbekämpfung

In seiner fast zweistündigen Auftaktrede am Montag hob Li vor allem Chinas Erfolge in der Digitalwirtschaft hervor. Netzwirtschaft, neue Werkstoffe und Antriebsformen für Autos, Biotechnologie, Robotik – alle diese Bereiche würden sich prächtig entwickeln, sagte Li und kündigte an, dass seine Regierung sie auch künftig üppig fördern werde. Zudem warb er um die Rückkehr der chinesischen Fachkräfte, die sich derzeit im Silicon Valley und an anderen führenden Hightech-Standorten ausbilden lassen. „Gemeinsam werden wir ein digitales China aufbauen“, kündigte Li an.

Erfolge kann Li auch bei der Armutsbekämpfung verbuchen. So hat sich die Zahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, seit 2013 von rund 98 Millionen um 68 Millionen verringert. Die Führung hält an ihrem Ziel fest, dass bis 2020 in China die absolute Armut beseitigt sei. Und auch beim Umweltschutz hat China Li zufolge große Fortschritte gemacht. Die Tage, an denen das chinesische Kernland unter einer Smogdecke verschwinde, hätten sich in den letzten fünf Jahren mehr als halbiert.