Mehr Firmenübernahmen aus dem Reich der Mitte

Berlin. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer Studie ermittelt, dass im ersten Halbjahr Chinesen 193 deutsche Unternehmen gekauft haben. Ein Schwerpunkt ist dabei NRW.

Von Birgit Marschall, 28.08.2017

Chinesische Investoren haben seit 2010 insgesamt 193 deutsche Unternehmen übernommen oder sich an ihnen beteiligt. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach konzentrieren sich die chinesischen Investoren auf Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dort wurden zwischen Januar 2010 und Juli 2017 jeweils 44 Übernahmen und Beteiligungen durch chinesische Investoren registriert. Auf den Plätzen drei und vier folgen Bayern (31 Firmen) und Hessen (20).

„Die Aktivitäten chinesischer Investoren in Deutschland haben seit 2010 deutlich zugenommen“, schreibt IW-Studienautor Christian Rusche. Um Schlüsselindustrien zu schützen und Übernahmen notfalls verhindern zu können, hat die Bundesregierung bereits die Außenwirtschaftsverordnung verschärft. Prominenteste Übernahme war im vergangenen Jahr der Kauf des Roboter-Herstellers Kuka für etwa 4,6 Milliarden Euro durch chinesische Investoren. Aber auch die Übernahme des Essener Ablesedienstes Ista für rund 4,5 Milliarden Euro in diesem Jahr hat für Aufsehen gesorgt.

Stichwort "Patentanmeldungen"

Die Befürchtung, dass wichtiges Know-how aus Deutschland nach China abfließen könne, „ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil die chinesische Regierung mit ihrem Programm ,Made in China 2025‘ massiv in die Modernisierung der chinesischen Industrie investiert“, heißt es in der Studie. Dadurch komme es auch vermehrt zu Übernahmen in Deutschland. Chinesen investierten „dort, wo die Patentanmeldungsintensität hoch ist“, stellt Studienautor Rusche fest. Deshalb häuften sich die Unternehmenskäufe in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Im Südwesten hätten besonders viele innovative Unternehmen ihren Sitz.

Zudem würden hier besonders viele Patente für Erfindungen angemeldet. Doch auch in Nordrhein-Westfalen sind viele innovative Firmen ansässig. Da China die Wirtschaft modernisieren wolle, liege die Vermutung nahe, das sich chinesische Investitionen vor allem auf die Regionen mit den meisten Patentanmeldungen konzentrierten, so Rusche.

In der Vergangenheit hätten Chinesen aber auch häufig in insolvente Unternehmen investiert. Hier sei aber kein statistischer Zusammenhang sichtbar, so das IW.