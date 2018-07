Im Reisebus durch Georgien

Köln. In Kombination mit dem Flieger werden auch Fernreisen mit dem Bus angeboten. Die Branchenmesse in Köln zeigt die Trends.

Von Ralf Arenz, 05.07.2018

Busreisen sind mehr als Trips an die Mosel, zur Tulpenblüte nach Holland oder zur angesagten Ausstellung ein paar Städte weiter. Auf der Messe RDA Group Travel in Köln rührte der Botschafter der Republik Usbekistan die Werbetrommel für Reisen entlang der neuen Seidenstraße. China, Iran, Armenien oder Georgien präsentierten sich ebenfalls mit diesem Reiseziel. Hier ist die Busreise natürlich kombiniert mit einer Flugreise zum Ziel, wo es dann weiter mit dem Bus geht.

Bei den ausländischen Buszielen der Deutschen steht freilich weiter Italien als beliebtestes Ziel ganz hoch im Kurs. Von besonderer Bedeutung sind Busreisen aber auch für Polen oder Tschechien. Hier sind 25 Prozent aller Urlaubsreisen Busreisen, so Benedikt Esser, der Präsident des Verbands RDA, auf der Messe.

Ein breites Spektrum an Busreisen

600 Austeller haben sich auf der zweitägigen Messe bis Mittwoch präsentiert und ein breites Spektrum an Bus- und Gruppenreisen gezeigt. Länder haben für sich als Urlaubsziel geworben, darunter auch Russland, deutsche Landschaften oder Veranstaltungen wie die Heidelberger Schlossfestspiele, die Bundesgartenschau im kommenden Jahr in Heilbronn oder die nächsten Passionsspiele in Oberammergau im Jahre 2020. Köln, eins der beliebtesten Ziele für Städtereisen, schiebt etwa neu eine Zeitreise ins Leben in der Stadt in der Zeit um 1900 ins Schaufenster oder kulinarische Stadtrundgänge in der Domstadt.

Laut Reiseanalyse habe die Bustouristik bei den Urlaubsreisen einen Marktanteil von sieben Prozent, so Esser. Und die Branche sieht sich im Aufwind. 24 Prozent der Deutschen hätten Interesse in den nächsten drei Jahren mit dem Bus zu verreisen, so Esser. In den vergangenen Jahren habe dieser Wert zwischen 22 und 23 Prozent gependelt.

Wie im Vorjahr konnte die Bustouristik zusammen mit Zusatzleistungen wie Hotels und Verpflegung 14,3 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr umsetzen. Elf Milliarden davon entfielen auf den so genannten Gelegenheitsverkehr, 1,1 Milliarden auf den Linienfernverkehr und 2,2 Milliarden auf den Liniennahverkehr.

Löwenanteil entfällt auf Tagesfahrten

Tatsächlich unternommen wurden 4,6 Millionen Busreisen mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen. Das waren 300 000 mehr als vor Jahresfrist. Kurzreisen mit einer Dauer von zwei bis vier Tagen wurden rund zehn Millionen organisiert. Der Löwenanteil der Busreisen entfällt weiter auf Tagesfahrten, Ausflüge oder Busanmietungen für bestimmte Fahrten. Ihre Anzahl beträgt 70 Millionen. Und dazu kommen noch 21 Millionen Reisen, bei denen der Bus mit einem anderen Verkehrsmittel kombiniert wird, etwa mit einem Schiff.

34 Prozent der Busreisen mit fünf Tagen und mehr hatten Ziele im Inland, so Esser. Dieser Anteil ist höher als bei den Nutzern anderer Verkehrsmittel.

3615 Omnibusunternehmer gibt es im Gelegenheitsverkehr. Das sind knapp 100 weniger als im Vorjahr. Dafür ist aber die Zahl der Busse um rund 500 auf 79 438 gestiegen. Bewegt werden sie wie im Vorjahr von etwa 100 000 Busfahrern.