Ausfälle und Verspätungen

Bedienstete der Bahn nehmen vor dem Bahnhof in Duisburg an einem Warnstreik der Gewerkschaft EVG teil. (Archivfoto)

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen am Montagmorgen, wie hier in Köln, bundesweit mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

10.12.2018 Düsseldorf/Berlin. Am frühen Morgen ist der bundesweite Warnstreik angelaufen. In NRW kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen, in Bayern ist der Zugverkehr komplett eingestellt worden.

Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat in Nordrhein-Westfalen schon am frühen Montagmorgen zu einigen Zugausfällen und Verspätungen geführt. „Im gesamten Gebiet zwischen Dortmund und Köln rechnen wir mit massiven Einschränkungen. Es werden nicht viele Züge fahren“, sagte ein Bahn-Sprecher. Bayern war von dem Streik zunächst besonders betroffen. Dort fuhr am frühen Morgen kein Zug mehr. Ein Zugverkehr sei aufgrund des Streiks dort derzeit nicht möglich, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am frühen Montagmorgen.

Zu dem Warnstreik zwischen 5 und 9 Uhr hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen. Erst am frühen Nachmittag sei eine Rückkehr zum normalen Fahrplan zu erwarten, so ein Sprecher der EVG. „Wenn der Fahrplan erst einmal durcheinander ist, dauert das eine Weile, bis alles wieder läuft.“

Hintergrund des Ganzen ist, dass in der Tarifrunde bei der Bahn am Samstag der erhoffte Durchbruch nicht gelungen war. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen - daher nun die Arbeitsniederlegung.

Im Fernverkehr sollen alle für Montag gekauften Tickets bis Dienstag gültig bleiben, wie die Bahn mitteilte. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant. (dpa)