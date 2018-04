Programm zum Klimaschutz

Stahlwerke sollen nach Wunsch der Bundesregierung ihre Emissionen in Zukunft erheblich senken.

Berlin. Um den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß in der Stahl- und Zementindustrie zu senken, will die Bundesregierung emissionsfreie Technologien mitfinanzieren. Vor allem Nordrhein-Westfalen könnte davon profitieren.

Von Jan Drebes, Birgit Marschall, 06.04.2018

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat ein neues staatliches Förderprogramm für Klimaschutzprojekte in energieintensiven Industrien, etwa Stahl- und Zementwerken, angekündigt. „Ich möchte gemeinsam mit meinen Kabinettskollegen aus dem Wirtschafts- und dem Forschungsministerium ein Förderprogramm zur Dekarbonisierung von energieintensiven Industrien, zum Beispiel der Stahl- und der Zementindustrie, auflegen“, sagte Schulze. „Beide Branchen nutzen fossile Brennträger für ihre Produktionsprozesse. Wir wollen als Bund bis zu 50 Prozent der Kosten erstatten, wenn ein Unternehmen eine alternative Technologie mit emissionsfreier Energie entwickelt.“

Allein die Stahlindustrie in Deutschland sei für rund 56 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich, Zementwerke für etwa 20 Millionen Tonnen. „Mit neuen Techniken etwa im Bereich der Schmelzöfen könnten Schätzungen zufolge bis zu 80 Prozent dieser Emissionen vermieden werden“, sagte Schulze. „So sichern die Werke – auch in NRW – ihre Wettbewerbsfähigkeit, die Technologie ließe sich exportieren“, sagte die frühere NRW-Forschungsministerin.

Betriebe in NRW dürften profitieren

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD nach zähem Ringen zwar darauf verständigt, auch das ehrgeizige Klimaziel für 2020 einzuhalten, wonach die deutschen Treibhausgasemissionen bis dahin um 40 Prozent gegenüber 1990 sinken sollen. Allerdings hatte die Koalition gleichzeitig eingestanden, dass dieses Ziel nicht mehr einzuhalten ist. Um ihm wenigstens so nah wie möglich zu kommen, will Schulze das eigentlich erst für 2020 geplante Förderprogramm für die Industrie möglichst vorziehen. Es soll laut einem Eckpunktepapier des Umweltministeriums eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren haben.

Der Umfang des Programms werde von der Nachfrage abhängen und stehe noch nicht fest, hieß es. Profitieren dürften von der neuen Subvention vor allem viele Betriebe in Nordrhein-Westfalen. Auch für die Markteinführung von technologischen Verfahren, die zu erheblichen CO2-Einsparungen in Produktionsprozessen führen, will Schulze bis zu 30 Prozent der Ausgaben bezuschussen.

Vorhaben zur Begleitforschung seien sogar bis zu 95 Prozent förderfähig, heißt es in dem Eckpunktepapier.