Eröffnungstermin noch ungewiss

18.09.2017 Potsdam. Der Sonderausschuss des Landtags in Potsdam will heute über den Fortschritt am Großflughafen BER diskutieren. Dabei dürfte die Aufsichtsratssitzung der vergangenen Woche im Mittelpunkt stehen.

Das Gremium hatte grundsätzlich grünes Licht für die Planungen der Flughafengesellschaft zum weiteren Ausbau des Flughafens gegeben. Details und vor allem eine genaue Berechnung der Kosten liegen dazu aber noch nicht vor.

Auch der Eröffnungstermin ist weiter ungewiss. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte lediglich bekräftigt, ein neues Datum noch in diesem Jahr nennen zu wollen. (dpa)