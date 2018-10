Einkaufsketten sind entrüstet

Rosenkohl am laufenden Band: Brüssel will Landwirte gegenüber Einkaufsketten besser schützen.

Brüssel. Lebensmittelkonzerne laufen in Brüssel Sturm gegen Pläne, ihre Macht zu beschneiden. Der Grund: Die Bauern sollen laut EU gegenüber den Handelspraktiken der Einkaufsketten besser geschützt werden.

Von Detlef Drewes, 13.10.2018

Der Versuch des EU-Parlamentes, die Landwirte gegenüber großen Einkaufsketten zu stärken, hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Bei Rewe und Edeka sieht man in dem Vorstoß einen Anschlag auf den Mittelstand. Wie weit soll das geplante Verbot unlauterer Praktiken gehen?

Als Albert Dess Anfang dieses Monats aus der Sitzung des Agrarausschusses im EU-Parlament kam, zeigte er sich zufrieden: „Die Konzentration beim Einzelhandel in der EU soll eingeschränkt werden“, sagte der Landwirtschaftsexperte der christdemokratischen EVP-Fraktion, der selbst der CSU angehört. „Wir haben einen ersten Schritt getan, um einer immer größer werdenden Dominanz von einzelnen Handelsketten im nationalen wie im internationalen Markt entgegen zu wirken.“

Seither laufen der deutsche Einzelhandel und die beiden Großkonzerne Rewe und Edeka Sturm gegen die Pläne aus Brüssel. „Die Beschlüsse sind grotesk“, erklärte ein Edeka-Vertreter. Auslöser des Krachs ist das Bemühen der EU-Kommission, sich für die Bauern nicht nur im Milchsektor stark zu machen. Deren Position gegenüber den Branchenriesen soll gestärkt werden, um bessere Preise durchsetzen zu können. Als Beispiel gilt Agecore, eine Händlerallianz, zu der neben Edeka auch Coop (Schweiz), Intermarché (Frankreich), Kolruyt (Belgien), Conad (Italien) und Eroski (Spanien) gehören.

Unlautere Praktiken sollen unterbunden werden

Die Kommission will nun erreichen, dass unlautere Handelspraktiken wie verspätete Zahlungen, beschränkte Marktzugänge, rückwirkende Änderungen von Vertragsbedingungen ebenso verboten werden wie die unbegründete Auflösung von Verträgen oder die Abwälzung von Transport- und Lagerkosten auf die Lieferanten. So weit, so gut. Aber der Agrarausschuss des Parlamentes sattelte noch drauf und ließ zumindest den Eindruck entstehen, dass die Vorschriften nicht nur für internationale Einkaufsgemeinschaften gelten, sondern auch für nationale.

Bei Edeka, Rewe und anderen – betroffen wären wohl auch einige Bäckerei-Ketten – schrillten die Alarmglocken. „Der Vorschlag kommt einem Generalangriff auf den mittelständischen Lebensmittelhandel gleich“, schimpfte Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE).

Tatsächlich sind Edeka und Rewe genossenschaftlich strukturiert. Denn die meisten Geschäfte werden von Einzelunternehmern geführt, die das Sortiment bestimmen, mit den Lieferanten aus der Region verhandeln, Standardware und Markenartikel aber über die Zentrale ordern, die für alle einkauft. Beide Konzerne verstehen sich selbst als Gegenpol zur internationalen Großindustrie für Nahrungsmittel. Richtig ist, dass ohne Rückbindung an Edeka oder Rewe jeder Geschäftsführer selbst bei den Herstellern einkaufen müsste. Das würde kleinere Mengen und höhere Preise bedeuten.

Bisherige Struktur garantiert niedrige Preise

Die Verbände sehen die bisherige Struktur als Garanten für verbraucherfreundliche Kosten und ein breites bezahlbares Angebot. Ihr Problem: Genau diese Stärke einer großen Einkaufsgemeinschaft, die den Lieferanten ihre Bedingungen aufdrücken kann, will Brüssel „knacken“, damit die Bauern mehr Macht und Mitspracherecht bei der Preisgestaltung bekommen.

Ob die Agrarpolitiker des Parlamentes sich durchsetzen können, ist noch offen. Bis zum Jahresende verhandeln die Volksvertreter mit der Kommission und den Mitgliedstaaten im sogenannten Trilog über die neuen gesetzlichen Regeln.