Sonderangebote warten auf Verbraucher

Pakete mit der Aufschrift "Do not open until Black Friday" (nicht vor dem "Black Friday" öffen) werden für den Versand vorbereitet.

20.11.2017 Bonn. Durch zahlreiche Rabattaktionen rund um das kommende Wochenende erwartet der deutsche Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Das sollte man als Kunde wissen.

Black Friday und Cyber Monday haben ihren Ursprung in den USA und leiten dort traditionell die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts ein. Doch werden die Rabatttage inzwischen auch häufig von deutschen Online-Händlern und immer öfter auch im stationären Handel kopiert. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet aufgrund einer Verbraucherbefragung dadurch zusätzliche Umsätze von rund 1,7 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr hätten bereits 16 Prozent der Verbraucher den Black Friday für reduzierte Einkäufe genutzt, den Cyber Monday 13 Prozent, berichtete der HDE. Bei den Pro-Kopf-Ausgaben lag der Black Friday 2016 mit gut 170 Euro vor dem Cyber Monday mit gut 120 Euro.

Ähnlich sähen die Pläne der Verbraucher auch in diesem Jahr aus. Dabei sind die Aktionen häufig nicht mehr auf die beiden Tage begrenzt. Einige Handelsunternehmen veranstalten ganze Cyber-Wochen.

Welche Aktionen gibt es?

Amazon: Vom 20. bis 27. November findet bei Amazon die Cyber-Monday-Woche statt. Für Verbraucher warten täglich und im fünf Minuten Takt neue Angebote. Die gelten natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Saturn: Pünktlich zum "Black Friday" läuft bei Saturn die "Black Week". Der Anbieter für Unterhaltungselektronik lockt seine Kunden mit den "besten Angeboten des Jahres"! Neben täglich wechselnden Aktionen sorgen Blitz-Angebote für weitere Preisüberraschungen.

Mediamarkt: Am "Red Friday" - angepasst an die Firmenfarbe - dürfen sich Verbraucher bei Mediamarkt auf Angebote freuen. Besonders der Blick in den Online Shop soll sich lohnen.

Douglas: Als "Beauty Friday" bezeichnet die Parfümerie Douglas ihren "Black Friday". Liebhaber von Düften und Kosmetikprodukten werden Preisnachlässen in den Online-Shop gelockt.

Shopping in der Bonner City

Foto: Alexander Grantl Wenn es nach Karstadt und Kaufhof geht, sollten ihre Geschäfte sonntags nach Belieben öffnen dürfen.

Kaufhof und Co.: Auch in vielen Bonner Filialen der großen Ketten kann man in dieser Woche gute Angebote finden. Zum Beispiel beteiligen sich Kaufhof, SinnLeffers, Karstadt und Thalia am Aktionstag.

Verbraucherschützer warnen

Auch wenn viele Händler mit Sonderangeboten locken, raten Verbraucherschützer den Konsumenten, einen kühlen Kopf zu bewahren und auch im Black-Friday-Trubel nicht auf Preisvergleiche zu verzichten. Stichproben des Preisvergleichsportals Guenstiger.de ergaben im vergangenen Jahr, dass nur jedes zweite getestete Angebot wirklich ein Schnäppchen war. (mit Material von dpa)

Zehn Tipps zum Black Friday Foto: Christin Klose/dpa-tmn 1. Legen Sie vorher fest, was sie kaufen und wie viel sie ausgeben möchten - Warum? Ganz einfach: die Verlockung ist groß. Wie vor dem Einkauf im Supermarkt können Sie hierfür einen Einkaufszettel schreiben und sich an ihm am Black Friday orientieren.

Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn 2. Lassen Sie Preis- und Angebots-Wecker für sich arbeiten. Sobald ein entsprechendes Angebot verfügbar ist, informiert Sie eine ausgewählte App per Push-Nachricht. Die passenden Angebote kommen so direkt zu Ihnen.

Foto: Jan Woitas 3. Kaufen Sie rechtzeitig, aber überlegt ein. Schon in den Tagen vor dem Black Friday senken viele Händler ihre Preise. Um kein Angebot zu verpassen, sollten Sie deshalb schon vor dem eigentlichen Black Friday die Augen offenhalten. Lassen Sie sich aber nicht unter Druck setzen: Zwar behaupten Händler, viele Angebote seien "nur für kurze Zeit" oder nur "solange der Vorrat reicht" erhältlich. Das stimmt aber selten.

Foto: picture-alliance/ dpa 4. Nutzen Sie Rabattgutscheine, um zusätzlich zu sparen. Passionierte Schnäppchenjäger kombinieren mehrere Preisvorteile. Zu ihnen zählen neben Sonderangeboten auch Rabattgutscheine. Geben Sie den entsprechenden Code bei der Bestellung ein, senkt sich der Kaufpreis automatisch. In Kombination mit dem am Black Friday ohnehin gültigen Angebotspreis sparen Sie so doppelt.

Foto: DPA 5. Vertrauen Sie nicht blind auf Rabattangaben. Mit bis zu achtzig Prozent Rabatt werben Händler am Black Friday. Glauben sollten Sie den vollmundigen Werbeversprechen jedoch nicht.

Foto: dpa 6. Achten Sie auf das Kleingedruckte und auf Prüfsiegel. Seien Sie bei Ihnen unbekannten Händlern skeptisch, um Betrügern nicht auf den Leim zu gehen. Fehlen das Impressum, Hinweise zum Datenschutz oder die Widerrufsbelehrung, sollten Sie lieber vom Kauf bei diesem Händler absehen. Siegel wie das von "Trusted Shops" bieten hingegen einen guten Hinweis auf die Seriosität eines Online-Shops.

Foto: Jens Büttner 7. Rechnen Sie auch mit "versteckten Kosten". Hohe Kosten für den Versand oder Umtausch können die ursprüngliche Ersparnis schnell aufsaugen. Vor dem Kauf sollten Sie deshalb genau prüfen, wie teuer der Versand ist und wer die Kosten trägt, wenn sie ein Produkt zurücksenden müssen.

Foto: Franziska Gabbert 8. Zahlen Sie nicht per Überweisung. Die meisten Online-Shops bieten verschiedene Zahlmethoden an - von der Kreditkarte über die SEPA-Lastschrift bis hin zu PayPal oder der Zahlung per Überweisung. Von Letzterer sollten Sie aber vor allem bei Ihnen unbekannten Händlern absehen. Ist die Überweisung einmal erfolgt, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sicherer ist die Bezahlung per Kreditkarte, Lastschrift oder mit PayPal.

Foto: Thierry Monasse 9. Denken Sie bei Bestellungen im EU-Ausland an den Zoll. Sind die importierten Produkte in Summe teurer als 27 Euro, berechnet der Zoll eine Einfuhrumsatzsteuer. Diese beträgt 19 Prozent des Warenwerts. Um unnötige Gänge zum Zoll zu vermeiden, sollten Sie den Händler bitten, die Rechnung gut sichtbar außen am Paket anzubringen.

Foto: Stefan Knopp 10. Machen Sie einen Einkaufsbummel durch die Innenstadt. In vielen Städten haben sich Einzelhändler dieses Jahr anlässlich des Black Friday zu gemeinsamen Rabattaktionen verabredet. Ein Einkaufsbummel durch die Innenstadt kann sich für Sie so auszahlen.

(general-anzeiger-bonn.de)