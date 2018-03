Frankfurt. Im Zuge des Brexits verlagern viele Auslandsbanken Geschäftsstellen nach Deutschland. Nun hoffen die Banken aber noch auf eine Änderung beim Arbeitsrecht.

Von Brigitte Scholtes, 15.03.2018

Der Finanzplatz Deutschland wird vom Brexit profitieren, aber nicht allein. Das zeichnet sich inzwischen ab. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU müssen die Banken einen Teil ihrer Geschäfte aus London verlagern. Denn für Dienstleistungen wie etwa das Einlagen- und Kreditgeschäft in der Europäischen Union benötigen sie rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften in einem EU-Staat. Die Vorbereitungen dazu laufen, denn die Geldhäuser erwarten einen harten Brexit Ende März 2019, auch wenn der Verband der Auslandsbanken auf Übergangsregelungen hofft, damit Rechtsunsicherheiten und Marktverwerfungen vermieden werden können.

So berichtet der Verband, dem gut 200 Banken und Finanzdienstleister angehören, von inzwischen knapp 20 Instituten, die in den letzten Monaten entschieden haben, ihr Geschäft in Deutschland auf- oder auszubauen. Die meisten davon kommen aus den USA oder Japan. Man rechne mit 200 bis 300 Stellen pro Haus, sagte Stefan Winter, Vorstandsvorsitzender des Verbands, so dass insgesamt in den nächsten zwei bis drei Jahren zwischen 3000 und 5000 neuen Stellen allein der Auslandsbanken in Deutschland, vor allem wohl in Frankfurt, entstehen könnten. Dazu käme noch eine „vierstellige Zahl“ an Stellen, die die deutschen Banken schaffen, weil sie Geschäftsbereiche aus London zurück verlagern. Im laufenden Jahr aber sei noch nicht mit einem nennenswerten Aufbau zu rechnen.

Lob für Aufsichtsbehörden

Es gehe jetzt darum, mit wie vielen Mitarbeitern man nach Frankfurt, Madrid oder Paris gehe: „Die Eier werden nicht wieder alle in einen Korb gelegt“, machte Winter deutlich. Vielmehr werde man das Geschäft „lokalisieren“. Während man in London einen „Hub“ aufgebaut habe, um nahe an den Händlern zu sein, würde man nun eher die Betreuer in die Nähe der Kunden schicken. „Die europäische Landschaft der internationalen Banken wird ähnlich sein wie vor der Jahrtausendwende“, vermutet Winter. Das erhöhe jedoch die Kosten für die Banken.

Die Aufsichtsbehörden in Frankfurt lobt der Verband für ihre konstruktive Haltung. Die knapp 20 Institute seien in intensiven Diskussionen mit der Aufsicht um die Ausgestaltung ihrer Geschäfte hier, also sowohl mit der Bafin und der Bundesbank als auch mit der EZB. Denn die haben vorgegeben, dass sie eine Lizenz nicht erhalten, wenn sie nur eine leere Hülle in den Euroraum verlagern wollten. Die meisten von ihnen seien jedoch auch schon vor dem Brexit-Referendum in Deutschland aktiv gewesen, nur die Hälfte benötige eine Lizenz.

Sabine Lautenschläger, stellvertretende Chefin der EZB-Bankenaufsicht, hatte vor wenigen Wochen die Zahl von 50 Banken genannt, mit denen man derzeit im Gespräch sei. Sie müssten spätestens Ende Juni ihre Anträge auf Lizenzerteilung einreichen.

Mögliche Änderung des Arbeitsrechts

Die Auslandsbanken hoffen nun noch auf eine Änderung des Arbeitsrechts. Das sei zwar in weiten Teilen ausgewogen und gewährleiste Stabilität, sagte Winter. Es gehe aber um die Kündigungsschutzregeln für hochbezahlte Mitarbeiter. In der Branche herrsche ein internationaler Wettbewerb um Talente und Experten, diese Mitarbeiter seien an einem schnellen Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber interessiert. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien vereinbart, sogenannte Risikoträger mit einem Jahresgrundgehalt in Höhe von rund 234 000 Euro brutto arbeitsrechtlich leitenden Angestellten gleichzustellen, für die ein weniger strenger Kündigungsschutz gilt. Auch die Höhe der Abfindung soll gesetzlich begrenzt werden. „Damit würden wir in diesem Bereich wieder wettbewerbsfähig“, sagte Winter.

Er plädierte jedoch dafür, dass der Gesetzgeber diese Änderungen schnell auf den Weg bringe. Denn jetzt entschieden viele Banken über die Verlagerungen von Mitarbeitern. Frankreich habe da mit seiner Arbeitsmarktreform im vergangenen Herbst schon vorgelegt.