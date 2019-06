Bezahlmodell aus Essen

Essen/Köln. Nach der Komplett-Übernahme von Kaufhof durch den Karstadt-Eigentümer Signa könnte das für die Angestellten weitere Konsequenzen haben. Ihnen droht ein neues Bezahlmodell.

Von Georg Winters, 15.06.2019

Noch ist bei vielen Kaufhof-Beschäftigten der Ärger nach dem Ausstieg der ungeliebten kanadischen Handelsgruppe Hudson’s Bay nicht verraucht, da staut sich schon der nächste Ärger in der Belegschaft auf. Nach der Komplett-Übernahme durch den Karstadt-Eigentümer Signa deutet sich nämlich an, dass die Unternehmensführung den Mitarbeitern des bisherigen Karstadt-Konkurrenten aus Köln das Bezahlmodell überstülpen werden, das die Essener seit Jahren anwenden. Das könnte für manche langjährigen Kaufhof-Mitarbeiter deutliche Gehaltseinbußen bedeuten. Die bei manchen ohnehin begrenzte Lust, für den fusionierten Warenhauskonzern zu arbeiten, ist dadurch noch einmal geschrumpft: „Wenn die das machen, bin ich weg“, heißt es aus Kreisen der Kaufhof-Belegschaft. Das gilt zumindest für jene, die sich woanders gute Chancen auf einen neuen Job ausrechnen dürfen. Karstadt äußerte sich am Freitag auf Anfrage nicht zu dem Thema.

Die Sorge der Kaufhof-Belegschaft vor einem möglichen Gehaltsverlust ist verständlich. Denn Karstadt praktiziert seit Jahren ein Bezahlsystem mit verschiedenen Entgeltgruppen. Es gibt Personal, das für den Verkauf und an der Kasse eingesetzt werden soll, und solches, das im Tarifjargon Warenverräumer genannt wird. Das sind Menschen, die beispielsweise die Regale in den Warenhäusern bestücken. Das Problem: Die Warenverräumer verdienen deutlich weniger als ihre Kollegen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bekommt in Nordrhein-Westfalen eine gelernte Verkäuferin ab dem sechsten Berufsjahr in der Gehaltsgruppe I 2579 Euro brutto, was einem Stundenentgelt von 15,87 Euro entspricht. Diese Zahlen gelten bisher auch bei Galeria Kaufhof: das Unternehmen ist Mitglied ohne Tarifbindung im Handelsverband HDE. Ein Warenverräumer erhält dagegen nur 10,63 Euro brutto, was einem Monatsentgelt von 1727 Euro gleichkommt.

Bei der Gewerkschaft Verdi stößt die Zwei-Klassen-Gesellschaft schon seit Anbeginn auf wenig Gegenliebe. Als „grob fahrlässig“ bezeichnet Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel bei Verdi, diese Praxis. Grob fahrlässig deshalb, weil es den Kundenservice nicht gerade fördert und aus Sicht der Gewerkschaft ein Zukunftskonzept vermissen lässt. Das System funktioniert nur, wenn der Warenverräumer bereit ist, auch in die Verkäufer-Rolle zu schlüpfen und den Kunden zu bedienen, obwohl er dafür nicht bezahlt wird.