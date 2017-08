Münchner Chipkonzern profitiert E-Mobilität

München. Weltweit nimmt die Elektromobilität an Fahrt auf. Der Chiphersteller profitiert davon. Vor allem in China ist die Nachfrage hoch.

Von Thomas Magenheim-Hörmann, 01.08.2017

Der Münchner Chipkonzern Infineon profitiert vom global beginnenden Durchbruch der Elektromobilität. Das zeigt ein Zwischenbericht für die ersten neun Monate im Anfang Oktober endenden Geschäftsjahr 2017. „Wir haben in diesem Bereich in den neun Monaten fast doppelt so viel Neugeschäft für die kommenden fünf bis zehn Jahre gewinnen können wie im gesamten Geschäftsjahr 2016“, freute sich Konzernchef Reinhard Ploss bei der Vorlage eines Zwischenberichts in München. Die sich beschleunigende Nachfrage nach Elektroautos habe einen Kipppunkt erreicht, was noch vor allem von China getrieben sei. Bei Chips für Hybrid- und Elektroautos reklamiert Infineon eine technologische Führungsposition für sich und sieht sich darin auf Jahre abgesichert.

„Wir sind auf das elektrische Fahren vorbereitet“, stellte Ploss klar. Trumpf seines Konzerns sei dabei vor allem das heimische Chipwerk in Dresden, womit Infineon die Nachfrage nach Halbleitern für Elektroautos so gut bedienen könne wie kein anderer Chiphersteller. Halbleiter für die Autos sind schon jetzt das größte Geschäftsfeld der Münchner. Sie liefern unter anderem Radar- wie auch Lidarchips auf Laserbasis, die in Fahrerassistenzsystemen, Elektrovehikeln sowie künftig in selbstfahrenden Roboterautos vermehrt eingesetzt werden.

Nachgefragt werden solche Infineon-Chips vor allem in China, wo dieses Jahr rund 400 000 Wagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb verkauft werden sollen. Bereits auf chinesischen Straßen unterwegs sind zudem rund 50 000 öffentliche Hybrid- oder Elektrobusse. In jedem dieser Gefährte stecken Infineon-Halbleiter im Wert von rund 600 Euro. Auch das neue Model 3 des US-Elektropioniers Tesla bestückt Infineon mit Halbleitern. „Das Auto der Zukunft wird elektrisch angetrieben mit Infineon-Technik“, sagte Ploss.

Dazu komme ein rasanter Aufbau von Ladesäulen für Elektroautos mittels Infineon-Technologie wiederum vor allem in China. Deutschland sei hier noch zögerlich unterwegs, meinte Ploss. Die jüngsten Nachfragezuwächse bei Chips für E-Autos kämen allerdings vorwiegend aus Europa, was auf ein Umdenken infolge der Dieselkrise deuten könnte. Ob die Hersteller damit auf Exporte für den chinesischen Markt zielen oder die geplanten Elektroautos auf dem eigenen Kontinent angeboten werden sollen, wisse Infineon nicht. Fakt sei, dass der Halbleiteranteil je Auto, egal welcher Antriebsart, verstärkt steige.

Zugleich haben die Münchner zuletzt mit Halbleitern für erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Windkraft oder auch für zunehmend mit dem Internet verbundene Haushaltsgeräte, Züge und Rechenzentren gepunktet. „Unsere Prognose hat sich voll bestätigt, das dritte Quartal hat die erwartete Dynamik gezeigt“, betonte Ploss. Allein die drei Monate zwischen April und Juni haben trotz starkem Euro ein zwölfprozentiges Umsatzplus auf gut 1,8 Milliarden Euro und ein Drittel mehr operativen Gewinn auf 338 Millionen Euro gebracht, was jeweils über den Erwartungen von Analysten liegt. Nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs summiert sich das auf knapp ein Zehntel mehr Umsatz auf 5,2 Milliarden Euro und ein Gewinnplus nach Steuern von einem Fünftel auf 613 Millionen Euro.

Trotz negativer Wechselkurseffekte rechnet Ploss bis Geschäftsjahresende Anfang Oktober mit einem Umsatzwachstum von acht bis elf Prozent auf über sieben Milliarden Euro.