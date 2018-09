Gesundheit

Leverkusen. Nach langem Drängen gibt der Leverkusener Pharmakonzern der Forderung Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach und ändert seine Beipackzettel.

Von Antje Höning, 13.09.2018

Iberogast ist ein verbreitetes Mittel von Bayer bei Magen- und Darmbeschwerden. Doch schon seit einiger Zeit mehren sich Hinweise, dass Iberogast nicht so harmlos ist, wie die Werbung des Unternehmens glauben machen möchte. Von den neun Arzneipflanzen, die in dem Mittel enthalten sind, kann das Schöllkraut zu schweren Nebenwirkungen führen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) drängt seit langem darauf, dass Bayer Warnhinweise für Schwangere, Stillende und Leberkranke anbringt. Nach einem Todesfall fügt sich Bayer nun: Das Unternehmen habe „verbindlich zugesichert, die vom BfArM angeordneten Änderungen der Produktinformationen für Iberogast innerhalb von vier Wochen vollständig umzusetzen“, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Konkret muss Bayer nun laut der Behörde in den Beipackzettel schreiben: „Iberogast darf von Schwangeren und Stillenden nicht eingenommen werden.“ Bislang hieß es in der Packungsbeilage nur, dass sich keine Hinweise für Bedenken hinsichtlich der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ableiten ließen.

Zudem muss Bayer nun warnen: „Iberogast darf nicht eingenommen werden, wenn Sie an Lebererkrankungen leiden oder in der Vorgeschichte litten.“ Auch der Hinweis auf die gravierenden Folgen muss aufgenommen werden: „Bei der Anwendung von Schöllkraut-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen (Anstieg der Leberenzymwerte, des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht) sowie Fälle von Leberversagen aufgetreten.“

Meldungen über Leberschädigungen

Hintergrund sind Dutzende Meldungen von Ärzten über Leberschädigungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Iberogast. „Darunter befindet sich nun ein im Juli 2018 bekannt gewordener zweiter Fall eines Leberversagens mit Lebertransplantation, der jedoch letztlich tödlich endete“, teilte die Behörde weiter mit.

Schon vor Jahren hatte die Behörde gewarnt und hochdosierte Schöllkraut-Präparate (zu denen Iberogast nicht gehört) aus dem Markt gezogen. Doch gegen Änderungen am Beipackzettel hatte Bayer sich lange gewehrt und auf bestehende Zulassungen verwiesen. Noch im Februar hatte der Konzern erklärt, das Nutzen-Risiko-Profil bleibe positiv, eine Änderung der Patienteninformation sei nicht vorgesehen. Sogar vor dem Verwaltungsgericht Köln war der Streit gelandet.

Nach dem jüngsten Todesfall drohte die Behörde nun, die geforderten Änderungen bei Bayer per „Sofortvollzug“ durchsetzen. Solche staatlichen Zwangsmaßnahmen tun dem Image selten gut. Also gab der Leverkusener Konzern klein bei und sagte zu, die Warnhinweise von sich aus aufzunehmen. „Nach Aufforderung setzt Bayer Vital die geforderten Hinweise in der Fach- und Gebrauchsinformation von Iberogast um“, teilte die Bayer-Tochter mit.

Zugleich betonte das Unternehmen: „Iberogast unterliegt, wie alle Medikamente, einer ständigen routinemäßigen Sicherheitsüberwachung. Wir stehen unverändert zu dem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis von Iberogast in den zugelassenen Indikationen.“ Die Wirksamkeit und Sicherheit sei bei über 7000 erwachsenen Teilnehmern in klinischen Studien nachgewiesen und bei der Behandlung von mehr als 82 Millionen Patienten seit der Markteinführung bestätigt worden.