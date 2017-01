Lage der Kreditinstitute

03.01.2017 FRANKFURT. Der Wettbewerb der Geldinstitute ist in Deutschland besonders scharf. Nach der US-Wahl sind die Aktienkurse zwar leicht gestiegen. Doch weder an den individuellen noch an den allgemeinen Schwierigkeiten der Kreditwirtschaft in Deutschland hat sich viel geändert.

Die beiden großen deutschen Banken, die Deutsche Bank und die Commerzbank, haben in den vergangenen Wochen die Gunst der Aktienmärkte etwas zurückgewinnen können. Doch weder an den individuellen noch an den allgemeinen Schwierigkeiten der Kreditwirtschaft in Deutschland hat sich viel geändert.

Seit dem Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl geht es zumindest an der Börse aufwärts für die großen Banken: Sie haben seit dem Tief Anfang August, als der Kurs der Deutschen Bank bei 11,20 Euro stand und der der Commerzbank bei knapp 5,20 Euro, zumindest wieder auf knapp 17,50 Euro und 7,46 Euro zulegen können. Das ist aber immer noch entfernt von den Kursständen zum Jahresauftakt 2016, als beide fast doppelt so hoch notierten.

Der Aufschwung ist der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA zuzuschreiben: Denn der hat angekündigt, dass er die Regulierung der Banken zurückfahren möchte. „Ob das so kommt, ist reine Spekulation“, sagt Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research. „Es würde vielleicht der Deutschen Bank helfen, weil die unter dem Dodd-Frank-Act leidet.“

Welchen Einfluss hat Donald Trump?

Dieses Gesetz war in den USA nach der Finanzkrise von 2007 erlassen worden, damit wurde die Aufsicht verschärft und den Banken mehr Eigenkapital vorgeschrieben. Die Commerzbank dürfte allenfalls indirekt davon profitieren. „Denn die Branche hofft, dass der Gegenwind der Regulierer nun schwächer wird“, sagt Philipp Häßler, Analyst des Bankhauses Equinet. Und das würde ihren Geschäften Auftrieb geben.

Welchen Einfluss der designierte Präsident Trump tatsächlich auf die Entwicklung der deutschen Banken hat, das ist noch spekulativ. Doch könnte es zumindest bald mehr Klarheit geben für die Deutsche Bank in der Aufarbeitung der Rechtsstreitigkeiten: Nach der Einigung mit den US-Behörden im Streit um Altlasten am US-Hypothekenmarkt hat ihr Chef John Cryan auch den Kopf dafür frei, glauben Analysten und Ratingagenturen.

Die drei Milliarden Euro, die die Deutsche Bank dafür mindestens hinblättern muss, sind fast zweitrangig. Noch ist nichts unterschrieben, doch ist klar, dass der teure Deal noch vor dem Regierungswechsel in den USA am 20. Januar unter Dach und Fach kommt. Cryan hatte anderenfalls eine Verzögerung bis weit ins neue Jahr hinein befürchtet.

7800 Rechtsstreitigkeiten sind noch offen, an deren Beilegung das Management mit Hochdruck arbeitet. Die, so hofft man auch in Finanzkreisen, sollten zum größeren Teil im kommenden Jahr beigelegt werden – wenn auch die Kosten die Bank belasten würden. Die Präsidentschaftswahl in den USA zeigt auch in anderer Hinsicht Wirkung: Denn an den Anleihemärkten sind nicht erst seit der Leitzinserhöhung der amerikanischen Notenbank Fed die Zinsen am langen Ende gestiegen. Damit können die Banken im Zinsgeschäft wieder mehr Geld verdienen, wenn sie langfristige Kredite vergeben.

Konkurrenz drückt die Rendite

Das hilft vor allem der Commerzbank. Für sie wird 2017 ebenfalls ein Übergangsjahr – ihr Umbau sollte in zwei Jahren endlich abgeschlossen sein, vermutet Häßler von Equinet.

Die beiden großen deutschen Banken tun sich auch deshalb schwerer als etwa ihre Konkurrenten in den anderen großen Volkswirtschaften, weil die Wettbewerbssituation in der Branche in Deutschland so herausfordernd ist. Neben den privaten Banken wetteifern schließlich auch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken um die Kunden.

Gemessen an der Bilanzsumme liegen die privaten Banken laut jüngster Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft zwar mit knapp zwei Fünfteln vorn, Sparkassen und Landesbanken haben einen Anteil von gut 27 Prozent, der genossenschaftliche Sektor gut 14 Prozent. Diese Konkurrenz drückt aber die Rendite: in den vergangenen zehn Jahren waren sie Schlusslicht im Vergleich zu ihren Wettbewerbern aus Frankreich, Großbritannien, Japan, Schweiz und USA. (Brigitte Scholtes)