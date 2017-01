Aufsichtsratssitzung

30.01.2017 Berlin. Bei der Deutschen Bahn soll heute der Vertrag von Vorstandschef Rüdiger Grube verlängert werden. Der Aufsichtsrat will in einer Sondersitzung in Berlin einen entsprechenden Beschluss fassen.

Grube soll bis Ende 2019 oder bis Ende 2020 weitermachen. Sein bisheriger Dienstvertrag läuft Ende Dezember aus. Der Aufsichtsrat hatte sich bereits im Dezember für eine Verlängerung der Amtszeit Grubes ausgesprochen, die Laufzeit des neuen Vertrages aber offen gelassen.

Das Gremium wird sich in der Sondersitzung auch mit der schwierigen Lage bei der Güterbahn DB Cargo und der Digital-Strategie des Konzerns beschäftigen. (dpa)