Rheintalbahn in Rastatt

Zur Stabilisierung der abgesenkten Gleise an der Rheintalbahn soll der Rastatter Tunnel mit Beton befüllt werden.

25.08.2017 Rastatt. Der erste Schritt ist fast geschafft. Mit großen Mengen Beton ist der kaputte Abschnitt des Bahntunnels in Rastatt gefüllt und damit stabil. Nun will die Bahn darangehen, die abgesackte Hauptbahnlinie zu reparieren. Doch erst am 7. Oktober sollen wieder Züge fahren.

Die Betonfüllung des beschädigten Tunnelabschnitts der Rheintalbahn im baden-württembergischen Rastatt soll an diesem Freitag abgeschlossen werden. Die Röhre ist dann auf 150 Metern Länge mit etwa 10 500 Kubikmetern Beton komplett gefüllt. Dann können auch die Bewohner von vier aus Sicherheitsgründen geräumten Häusern zurückkehren.

Zuvor war schon ein Pfropfen aus 2000 Kubikmetern Beton als Trennung zum unbeschädigten Teil des Tunnels eingefüllt worden. Anschließend soll eine etwa 120 Meter lange und einen Meter dicke Stahlbetonplatte gegossen werden, auf der neue Schienen verlegt werden können.

Am 12. August waren in den nur knapp fünf Meter unter den Gleisen gelegenen Tunnel der Neubaustrecke zwischen Karlsruhe und Basel Wasser und Erdreich eingedrungen. Die Schienen sackten ab, der Verkehr wurde sofort unterbrochen. Die Bahn plant, ab 7. Oktober wieder Züge über die Hauptachse des Nord-Süd-Verkehrs rollen zu lassen. (dpa)