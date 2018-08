Das liebste Sorgenkind der Deutschen

Nur mit Muskelkraft kann man sich in der autofreien Siedlung in Köln-Nippes fortbewegen: Bewohner Hans-Georg Kleinmann in einem Tretauto.

Hans-Georg Kleinmann erklärt die Regeln in der autofreien Siedlung in Köln-Nippes.

Inhaltsverzeichnis 1. Autodichte in Deutschland so hoch wie nie zuvor 2. Bundesbürger fahren immer mehr Kilometer pro Pkw 3. Ein Fahrrad aus Gold

Bonn. Mit 548 Fahrzeugen pro 1000 Einwohnern hat Deutschland einen neuen Höchststand erreicht, obwohl der Verkehr auf den Straßen beim Klimaschutz große Probleme bereitet. Es gibt aber eine Gegenbewegung.

Sonntagmittag in Burscheid-Hilgen, die Sonne brennt vom strahlend blauen Himmel. Auf dem Schotterplatz nahe der ehemaligen Bahntrasse reihen sich rund 100 chromverzierte Stoßstangen aneinander. Ein hellblaues Cabrio mit Heckflossen, ein Opel mit einem riesigen Kühlergrill, der an einen Wal erinnert, und aufsitzenden runden Scheinwerfern wie Glubschaugen, die nicht in die Karosserie eingebettet sind. Markus Decker sitzt im Campingstuhl vor einem knallroten Citroen GS, Baujahr 1978. „Der ist seit 30 Jahren in der Familie“, erzählt der Kfz-Technikermeister. „Ist der nicht schöner als der ganze Einheitsbrei heute?“

Oldtimertreffen im Bergischen Land. Bundesweit finden an diesem Wochenende mindestens zwei Dutzend solcher Veranstaltungen statt. Es gibt immer mehr Fans von historischen Fahrzeugen, erkennbar am Buchstaben H, der am Ende des Autokennzeichens nach der Zahlenkombination steht. Tragen dürfen sie Pkw, deren Baujahr mindestens 30 Jahre zurück liegt und die noch im Originalzustand sind.

Die Zulassungszahlen belegen es: Zum 1. Januar waren in Deutschland fast eine halbe Million Oldtimer beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg gemeldet, fünf Jahre zuvor waren es lediglich 285.000. Auch ihr Anteil am Fahrzeugbestand wächst, in diesem Zeitraum von 0,5 auf 0,7 Prozent

Dabei ist dies nicht nur eine Geschichte über Liebhaber von altertümlichen Blechkarossen. Es geht darum zu verstehen, warum auf Deutschlands Straßen von Jahr zu Jahr immer mehr Pkw rollen – trotz Abgasskandals, trotz des Ärgers über Endlosstaus und wider den angeblichen Trend zu Klimaschutz und Sharing Economy.

Mit 46,5 Millionen Pkw waren im Januar 2018 noch nie so viele Autos beim Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet wie heute. Die Pkw-Dichte erreichte mit 548 je 1000 Einwohner 2017 einen neuen Höchststand, 2010 waren es noch 527 Pkw je 1000 Einwohner gewesen. Innerhalb Europas rückte Deutschland damit im vergangenen Jahr von Rang acht auf Platz sechs.

Bus und Bahn bieten Pendlern oft keine attraktiven Alternative n

Je kleiner, je enger: In Luxemburg war die entsprechende Motorisierungsquote mit 661 Pkw pro 1000 am höchsten, gefolgt von Malta (634), Italien (610), Finnland (590) und Zypern (575). Den geringsten Wert hatte Rumänien mit 261 Pkw je 1000 Einwohner. Weltweit wächst nach diversen Hochrechnungen die globale Automobilflotte aktuell schneller (2,6 Autos pro Sekunde) als die Weltbevölkerung (2,5 Menschen pro Sekunde).

Ein Grund für den Autoboom ist die Konjunktur. „Wir erleben einen historisch langen Wirtschaftsaufschwung, und es gibt ein hohes Mobilitätsbedürfnis“, erklärt Martin Endlein, Sprecher der Deutschen Automobiltreuhand (DAT). Die vor bald 90 Jahren gegründete Gesellschaft sammelt alle Daten der Automobilhersteller und –händler und wertet sie aus.

Arbeit, Freizeit und das veränderte Leben auf dem Land treiben die Motorisierung auf immer neue Rekordwerte. Der Jobmarkt boomt, Arbeitsplatzwechsel sind häufig, aber ein Umzug teuer, zeitaufwendig und oft mangels bezahlbarem Wohnraum nicht machbar. Viele Beschäftigte werden deshalb zum Pendler und nehmen lange Anfahrten zum Arbeitsplatz in Kauf. Busse und Bahnen sind für sie oftmals keine attraktive Alternative.

„69 Prozent der Bewohner Deutschlands leben in Städten unter 100.000 Einwohnern“, erklärt Endlein, 15 Prozent lebten in Dörfern, die nicht einmal 5000 Einwohner hätten. „Dort gibt es oftmals keinen Arzt, nicht einmal einen Tante-Emma-Laden mehr.“ Wenn der Bus nur bis acht Uhr abends verkehrt und sonst auch nur alle zwei Stunden fährt, lebt es sich ohne eigenes Auto wie ein Fisch auf dem Trockenen. Als Landbewohner abends zum Theater in die Stadt? Undenkbar ohne Auto. Das hat auch eine Untersuchung des Car Centers Automotive Research der Universität Duisburg-Essen bestätigt. Autor Ferdinand Dudenhöffer: „Es gilt: Je ländlicher die Gegend, umso mehr Autos besitzen die Bürger. Oder umgekehrt, je größer die Stadt, umso weniger Autos pro Einwohner.“

„Unsere Daten zeigen aber auch, dass die Finanzierungsquote beim Pkw-Kauf gestiegen ist, weil Geld billig ist“, berichtet Endlein. Dem Autohandel spielt zudem in die Hand, dass die Hersteller ihre Modellreihen stark erweitert haben. „Unter dem Opel Corsa gibt es heute noch zwei kleinere Modelle – den Opel Karl und den Opel Adam“, sagt Endlein. Mercedes habe inzwischen 14 verschiedene Grundmodelle. Insgesamt habe der Käufer rund 2000 Modelle, unter denen er beim Händler wählen könne. So gibt es für jeden Geschmack, jedes Bedürfnis und jeden Geldbeutel das passende Auto. „Es ist unglaublich leicht, individuell mobil zu sein.“

Und dann gibt es noch das Phänomen der jungen Alten. „Senioren sind heute fit und haben Kohle“, weiß Endlein. So ist die Autodichte in Deutschland auch deshalb gestiegen, weil der Anteil der über 60-jährigen Fahrzeughalter deutlich gewachsen ist. Laut KBA stieg er von 2008 bis 2017 um zehn Prozent, die Pkw-Dichte in diesem Bevölkerungsteil nahm aber um 25 Prozent zu. Das heißt: Fast zwei Drittel der über 60-Jährigen besitzt ein zugelassenes Fahrzeug, vor neun Jahren galt das nur für jeden Zweiten.