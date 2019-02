Medikamente sollen sicherer werden

Medikamentenfälschungen sind vor allem ein Problem von Entwicklungs- und Schwellenländern: Zehn Prozent der dort verkauften Arzneien sind unecht oder gepanscht, wie die Weltgesundheitsorganisation ermittelt hat. Das bedeutet auch, dass viele Fälschungen, die auf dem deutschen Markt landen, aus Ländern wie China und Indien kommen. Diese Volkswirtschaften sind entwickelt genug, um eine große Pharmaindustrie zu unterhalten, aber chaotisch und unreguliert genug, um Raum für kriminelle Hersteller zu bieten.

Gerade China sagt derzeit jedoch den Arzneifälschern den Kampf an. Die Regierung dort steht besonders unter Druck, weil die Pharmaskandale dort nicht abreißen. Im vergangenen Sommer erst haben Impfungen für Kinder, die kaum Wirkstoffe enthielten, die Öffentlichkeit in Atem gehalten. Die Firma Changchun Changsheng musste jetzt über eine Milliarde Euro Strafe zahlen. Mit der großen Masse der gefälschten China-Medikamente werden kluge Verbraucher in Deutschland kaum in Kontakt kommen. Es handelt sich um Potenz-, Schlankheits- und Haarwuchsmittel, die per Spam-Mail beworben werden. Die Lieferungen gelangen meiste ohne jede Kontrolle über die Grenze. Große Ausnahme war die „Operation Pangea“, in der die Behörden im vergangenen Jahr über 1200 Pakete mit 100 000 Pillen abgefangen haben. Doch auch reguläre Apothekenware aus Fernost steht immer wieder wegen Qualitätsmängeln in der Kritik. Jüngstes Beispiel: Seit vergangenem Sommer haben die Behörden auch in Deutschland eine Reihe blutdrucksenkender Medikamenten mit dem Wirkstoff Valsartan zurückrufen lassen. Sie enthalten zum Teil die krebserregende Substanz NDMA. Die Herstellerfirma Zhejiang Tianyu beispielsweise hatte sehr unsauber gearbeitet: Zwar tauchten die Verunreinigungen in eigenen Kontrollanalysen auf. Doch der Laborleiter gab Anweisung, die Ausschläge zu ignorieren, wie Medien berichten.