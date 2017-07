Forderung von SPD, Linken und Grünen

Köln. SPD, Linke und Grüne fordern eine Änderung der Finanzierung: Sie wollen, dass sich die Arbeitgeber an den Zusatzbeiträgen beteiligen. Diese zahlen nämlich nur die Versicherten.

Von Gerhard Meyenburg, 06.07.2017

Der Zusatzbeitrag in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird allein von Arbeitnehmern und Rentnern aufgebracht, nicht von Arbeitgebern. Ob das so bleiben soll, wird dann besonders hitzig diskutiert, wenn der Zusatzbeitrag steigt. Er ist in diesem Jahr mit rechnerisch 1,1 Prozent unverändert geblieben, und nun sieht es so aus, als ob er auch 2018 einigermaßen stabil bleiben könnte.

In diesem Sinne haben sich die Spitzenverbände der Ortskrankenkassen und, etwas abgeschwächt, der Ersatzkassen geäußert. Die Entscheidung fällt allerdings erst im Oktober, wenn der Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt die Deckungslücke abschätzt, die durch den Zusatzbeitrag geschlossen werden soll.

Den Kassen geht es derzeit gut. Sie erzielen Überschüsse, weil bei positivem Konjunkturverlauf immer mehr Beschäftigen für höhere Einnahmen sorgen und die Ausgaben nicht so rasch steigen wie befürchtet. Dennoch bleibt die einseitige Finanzierung der Zusatzbeiträge umstritten. Die SPD fordert in ihrem Wahlprogramm, dass sich Arbeitgeber zur Hälfte daran beteiligen. Auch die Linken und die Grünen sind dafür, die CDU/CSU will bisher keine Änderung.

Die Kritiker argumentieren, es sei gerechter, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und zum bewährten Prinzip der paritätischen Finanzierung zurückzukehren, zumal die Wirtschaft gut in Form sei, und die Arbeitgeber keiner weiteren Schonung bedürften. Die Arbeitgeber hingegen meinen, wenn man ihren bei 7,3 Prozent eingefrorenen Beitragsanteil auftaue und ausweite, würden Wachstum und Beschäftigung leiden. Ohnehin kämen sie allein für die gesetzliche Unfallversicherung und für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf.

Die Abkehr von der Parität geht auf das Jahr 2005 zurück. Damals führte die Rot-Grüne Regierung einen Sonderbeitrag der Versicherten von 0,9 Prozent ein, der zur Finanzierung von Krankengeld und Zahnersatz beitragen sollte. Die Arbeitgeber sollten entlastet werden. 2009 wurde der Gesundheitsfonds installiert und ein einheitlicher (vorübergehend zur Konjunkturbelebung gesenkter) Beitragssatz festgesetzt: 15,5 Prozent, davon 14,6 Prozent paritätisch finanziert, 0,9 Prozent als Sonderbeitrag nur von den Versicherten zu zahlen.

Obendrauf kam ein vom Einkommen der Mitglieder unabhängiger Zusatzbeitrag als Kopfpauschale für die Kassen, die mehr Geld brauchten. Kassen, die finanziell gut drauf waren, können ihre Mitglieder mit Prämien verwöhnen.