Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

17.01.2018 Frankfurt/Main. Ein Abverkauf von Aktien im späten Handel an der Wall Street hat die Anleger hierzulande am Mittwoch vorsichtig gestimmt. In Frankfurt verlor der deutsche Leitindex Dax im frühen Geschäft 0,18 Prozent auf 13.222,53 Punkte.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,05 Prozent auf 27.005,94 Punkte. Der Technologie-Index TecDax verlor 0,46 Prozent auf 2.639,31 Punkte. Europaweit ergab sich ein ähnliches Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,21 Prozent auf 3.614,36 Zähler nach.

In den USA war der Dow Jones Industrial am Dienstag zunächst über die Marke von 26.000 Punkten geklettert und schien nahtlos an seine jüngste Rally anzuknüpfen. Dann begann sich die Stimmung aber zu drehen. Der Dow Jones Industrial schloss schließlich mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 25.792,86 Punkten.

Im Dax gaben die Vorzugsaktien von Volkswagen trotz eines Absatzrekordes 2017 um 0,59 Prozent nach, waren allerdings am Tag zuvor auf den höchsten Stand seit August 2015 geklettert.

Der Online-Modehändler Zalando legte seinen Zwischenbericht zum vierten Quartal vor und hat wie geplant seine Zwischenziele erreicht. Zudem setzt das Unternehmen auch im laufenden Jahr auf Wachstum und Investitionen, um seine Geschäfte weiter zu entwickeln. Die Papiere drehten nach einem schwächeren Start ins Plus und legten zuletzt an der MDax-Spitze 2,71 Prozent zu.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenkommentare: So hat die Schweizer Großbank Credit Suisse die Aktien der Munich Re und der Hannover Rück hochgestuft, was den Papieren der Münchener ein Plus von 0,68 Prozent bescherte und die des Hannoverschen Rückversicherers im MDax mit plus 1,27 Prozent auf den zweiten Platz hinter Zalando katapultierte.

Zudem hat die britische HSBC das Papier des Immobilienunternehmens Adler Real Estate auf "Kaufen" gesetzt. Das schob die Papiere an die SDax-Spitze, wo sie um 1,52 Prozent zulegten. (dpa)