03.09.2018 Frankfurt/Main. Die Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts der internationalen Handelsstreitigkeiten und der Währungsturbulenzen in Schwellenländern getrübt.

Der Dax knüpfte am Montag an seinen schwachen Vorwochenschluss an und fiel bis zum Mittag um 0,30 Prozent auf 12.326,40 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls moderat nach.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax trat am Mittag bei 26 892,43 Punkten nahezu auf der Stelle. Gefragt waren dagegen Technologiewerte. Der TecDax konnte die Verlustzone hinter sich lassen, er rückte zuletzt um 0,42 Prozent auf 3025,39 Zähler vor.

Konjunkturdaten aus Europa brachten zum Start in den Börsenmonat September kaum Neuigkeiten. Demnach hat sich die Stimmung in der Industrie in der Eurozone im August erwartungsgemäß eingetrübt. Zudem fehlten Impulse der großen Investoren aus den USA, da die Börsen dort wegen eines Feiertags zum Wochenstart geschlossen bleiben.

Die deutschen Autobauer stellten zum Wochenstart die größten Verlierer im Dax. Volkswagen-Papiere gaben am Index-Ende um mehr als zwei Prozent nach. BMW und Daimler fielen um mehr als 1 Prozent.

Daneben sorgten vor allem Analystenstudien für Bewegung. Aktien des Online-Marktplatzbetreibers Scout24 gehörten mit einem Aufschlag von mehr als eineinhalb Prozent zu den MDax-Favoriten. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung durch die britische Investmentbank HSBC. Ein positives Votum der Schweizer Bank UBS schob die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag an: Sie verteuerten sich um mehr als eineinhalb Prozent.

Aktien des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus wurden dagegen nach einer negativen Analystenstimme im SDax weit nach hinten durchgereicht, sie gaben knapp 7 Prozent nach. (dpa)