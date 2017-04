Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

07.04.2017 Frankfurt/Main. Die europäischen Anleger haben sich weiter zurückgehalten. Nach dem US-Raketenangriff in Syrien sehen sie noch weniger Anlass für größere Engagements, zumal am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht für März ansteht.

Zuletzt hatte bereits das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping für eine abwartende Haltung gesorgt.

Bis zum Mittag sank der Dax nun um 0,52 Prozent auf 12 167,16 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verlor er damit über ein Prozent. Der Index mittelgroßer Werte MDax büßte am Freitag 0,20 Prozent ein auf 24 061,50 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,15 Prozent auf 2031,36 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund ein halbes Prozent abwärts.

Wirklich überraschend sei der US Angriff zwar nicht gekommen, nachdem US-Außenminister Rex Tillerson eine deutliche Reaktion auf die jüngsten Ereignisse im Bürgerkriegsland angekündigt hatte, schrieb Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK am Freitagmorgen. "Durch die Aktion kommt aber eine Komplexität in die geopolitische Lage, die vorher nicht da war." Hewson verwies auf die russische Unterstützung für die Regierung Assad.

Öl- und Goldpreis zogen nach den Ereignissen in Syrien kräftig an. Auch die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall setzten ihre Rekordrally mit plus 1,8 Prozent fort. Hier setzen die Anleger ohnehin bereits auf steigende Militärausgaben. (dpa)