Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

21.04.2017 Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt herrscht vor der französischen Präsidentschaftswahl Zurückhaltung.

"Jegliche Positionierung vor dem Wochenende stellt vor dem Hintergrund der anstehenden ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl für die kurzfristig orientierten Trader ein unkalkulierbares Risiko dar", sagte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Nach anfänglicher Lethargie zog der Dax am Nachmittag etwas an und notierte zuletzt 0,47 Prozent höher bei 12 083,69 Punkten fast auf seinem Tageshoch. In den vergangenen Tagen hatte der Leitindex Mühe, die Marke von 12 000 Punkten zu verteidigen.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verbuchte einen Mini-Verlust von 0,06 Prozent auf 24 022,33 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,22 Prozent auf 2021,73 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,35 Prozent nach oben.

Unter den Einzelwerten standen Deutsche Bank nach der Verhängung eines Bußgelds mit einem Gewinn von 1,6 Prozent an der Dax-Spitze. Das Institut muss in den USA erneut für Regelverstöße bei Finanzgeschäften geradestehen. Die US-Notenbank Fed verhängte Bußgelder in Höhe von insgesamt 156,6 Millionen Dollar gegen das größte deutsche Geldhaus. Der Kernvorwurf lautet, die Bank sei zu lax bei ihren internen Kontrollen gewesen.

Für die BVB-Titel ging es um 3,5 Prozent aufwärts, nachdem sie am Vortag wegen des Ausscheidens des Fußball-Bundesligisten aus der Champions League um mehr als 3 Prozent abgesackt waren. Für Aufsehen sorgte dabei die Nachricht, dass die Polizei einen Tatverdächtigen wegen des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Mannschaftsbus festgenommen hat. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft scheint der mutmaßliche Täter auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt zu haben, um dadurch einen hohen Gewinn einstreichen zu können.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 142,45 Punkte. Der richtungweisende Bund Future verlor 0,01 Prozent auf 162,82 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0700 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0745 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9307 Euro gekostet. (dpa)