Tarifkonflikt

Frankfurt. Der Konflikt der Fluggesellschaft mit den Piloten ist noch längst nicht beigelegt. Die Aktionäre mögen das gar nicht: Die Ryanair-Aktie fällt.

Von Brigitte Scholtes, 05.02.2018

Zu Ostern drohen Streiks beim irischen Billigflieger Ryanair. Doch den „lächerlichen Forderungen der Piloten“ will Ryanair-Chef Michael O’Leary nicht nachgeben. Vielmehr sei das Unternehmen bereit, die damit verbundenen Beeinträchtigungen hinzunehmen.

Vor Weihnachten waren die Piloten in Deutschland in einen Warnstreik getreten, der sich aber bis auf einige Flugverzögerungen für die Kunden nicht ausgewirkt hatte. Denn Ryanair setzte nicht fest angestellte Piloten oder solche in der Probezeit ein, um Ausfälle zu verhindern. Weitreichende Ausstände auch in anderen Ländern hatte der Billigflieger noch abwenden können, indem er Gewerkschaften in mehreren europäischen Ländern anerkannte. Eine große Veränderung war das für O’Leary, der – bekannt für seine flotten Sprüche – bis dahin immer getönt hatte, eher friere die Hölle zu, als dass er mit Gewerkschaften verhandle.

Das hat er inzwischen getan, in einigen europäischen Ländern konnte man eine Einigung erzielen, in anderen nicht. Auch für die zehn Basen in Deutschland steht eine Einigung noch aus. Für den britischen Teilmarkt, der etwa ein Viertel des Geschäfts ausmacht, habe man sich mit den Piloten verständigt, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Die bekommen bis zu 20 Prozent mehr Gehalt. Die Anerkennung von Gewerkschaften könne das Geschäft etwas komplexer gestalten, gibt Ryanair zu, sie könne auch zu „kurzfristigen Störungen und negativer PR“ führen, aber das werde nichts an der Kostenführerschaft in der europäischen Luftfahrt ändern. Die Ticketpreise bei Ryanair würden nicht steigen. Ryanair-Chef O’Leary nannte die Ansprüche der Piloten zwar „überholt“, deren Forderungen stammten aus Zeiten, als die Branche von Ineffizienz geprägt gewesen sei. Mit „Ineffizienzen“ meint er die Verträge und Gehälter bei den früheren staatlichen Fluggesellschaften.

O'Leary gibt sich widerspenstig

Trotz der Anerkennung der Gewerkschaften gibt sich O’Leary aber weiter widerspenstig. Er werde sich nicht zu Zugeständnissen zwingen lassen. Dabei hatte sich im vergangenen Sommer die Situation bei der blau-gelben Fluggesellschaft zugespitzt: Da waren etwa 20.000 Flüge ausgefallen, weil es an Personal fehlte. Grund waren angeblich Fehler beim Erstellen der Dienstpläne. Da seien die Urlaubszeiten der Piloten nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der eigentliche Grund für den Unmut der Flugzeugführer sind aber wohl die miserablen Arbeitsbedingungen bei Ryanair: Viele von ihnen sind gar nicht direkt bei der Fluggesellschaft angestellt, können nur bei Bedarf fliegen. Genaue Zahlen dazu veröffentlicht das Unternehmen nicht. Junge Piloten waren bereit zu bezahlen, nur um fliegen zu dürfen.

„Inzwischen ist der Druck der Piloten zu groß geworden“, beobachtet Luftverkehrsexperte Heinrich Großbongardt von Expairtise. Denn die Branche wächst, Piloten sind gesucht, vor allem erfahrene. Die aber wechseln lieber zur Konkurrenz als einen schlechter bezahlten Vertrag bei Ryanair abzuschließen.

Die irische Fluggesellschaft rechnet aber damit, dass sie im laufenden Jahr 45 Millionen Euro mehr für höhere Gehälter zahlen muss. Das hören Aktionäre nicht gern: Der Aktienkurs rutschte um gut vier Prozent ab, auch wenn die Fluggesellschaft versprach, Aktien im Volumen von 750 Millionen Euro zurückzukaufen.

Ryanair könnte sich höhere Gehälter leisten

Ryanair könnte sich höhere Gehälter ohne weiteres leisten. Allein im dritten Quartal flogen die Iren mehr Gewinn ein als Analysten erwartet hatten – trotz der zahlreichen Flugstreichungen. Die Zahl der Passagiere stieg zwischen Oktober und Dezember um sechs Prozent auf 30,4 Millionen, die Umsätze legten um vier Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu, der Gewinn kletterte sogar um zwölf Prozent auf 106 Millionen Euro. Überraschend viel Geld spülten die Gebühren für Sitzreservierungen und Extra-Gepäck in die Kassen. Auch für das Gesamtjahr bleibt O’Leary optimistisch: Auf 130 Millionen Passagiere und damit acht Prozent mehr hofft Ryanair, der operative Gewinn soll auf mindestens 1,4 Milliarden Euro steigen. Ob es so viel wird, hängt jedoch auch davon ab, ob es zu Streiks kommt und ob die Buchungen zu Ostern wie erwartet kommen.

Für 2019 jedoch seien die Aussichten ungewiss. Dabei warnt Ryanair einmal mehr vor den Auswirkungen des Brexit. Sollten die Verhandlungspartner nicht bis September zu einer Einigung kommen, könnten „ernsthafte Störungen“ im Flugverkehr die Folge sein. Denn dann werden die Flugpläne für das kommende Jahr erstellt. Ohne eine Einigung dürfen die Fluggesellschaften dann nicht mehr in der ganzen EU fliegen, sondern nur noch dort, wo sie eine Fluglizenz besitzen. Ohne eine Einigung könnte Ryanair also nicht mehr über den Ärmelkanal fliegen. Zwar haben die Iren eine britische Fluglizenz beantragt, aber das dürfte nur einen Teil der Schwierigkeiten lösen.

Die Iren wollen deshalb von September an eine „Brexit-Warnung“ auf ihre Tickets drucken. Die könnten ihre Gültigkeit verlieren, wenn die Frage bis zum EU-Austritt nicht geklärt sei.