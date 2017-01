Zehn Jahre iPhone

03.01.2017 Bonn. Was Anfang des Jahrtausends als Idee in Steve Jobs' Kopf begann, bedeutete letztlich nicht weniger als eine radikale Umwälzung der Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, Inhalte konsumieren oder Produkte einkaufen. 2007 kam das erste iPhone auf den Markt.

Auf einmal begannen die Menschen damit, ihre Telefone zu streicheln. Längst vorbei die Zeit der Zwei-Farben-Displays von Nokia 3210 und Co., vorbei die Zeit der Klapphandys von Motorola, der winzigen Tastaturen der Blackberrys, und auch vorbei die Zeit von Akkulaufzeiten von mehr als zwei Tagen. Der Messias höchstpersönlich verkündete das Heil am 9. Januar 2007 auf der Macworld-Konferenz in San Francisco: „Heute stellen wir Ihnen drei revolutionäre Produkte vor: Das erste ist ein Breitbild-iPod mit Touchscreen. Das zweite ist ein umwälzendes Handy. Und das dritte ist ein neues Internet-Kommunikationsgerät, das einen echten Durchbruch bedeutet“, sprach Apple-Chef Steve Jobs zu seinen Jüngern.

Die Aufzählung war natürlich eine geschickte Täuschung. Schon länger war über die Veröffentlichung eines revolutionären Apple-Telefons spekuliert worden. Bei der mit Spannung erwarteten Präsentation, deren Mitschnitte es auf Millionen Klicks bei Youtube bringen, narrte der eigenwillige wie geniale Guru die interessierte Weltöffentlichkeit, indem er zunächst mehrfach suggerierte, drei einzelne Geräte vorzustellen. Letztlich war es nur eines. Das iPhone war geboren. Und vor allem: Ein neues Zeitalter war angebrochen. Das muss heute, lediglich zehn Jahre später, festgehalten werden.

Zündschnur einer Funktionsexplosion

Das iPhone markiert als erstes gestenbasiertes Smartphone (Wischen statt Tastendrücken) den Startpunkt einer radikalen Umwälzung der Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, Inhalte konsumieren oder Produkte einkaufen. Zwar waren auch vorher schon internetfähige Telefone auf dem Markt, doch durch den großen, hochauflösenden Touch-Bildschirm und die dadurch vereinfachte Bedienung wurde der Weg frei für eine völlig neue Art Anwendung: der App. Das erste iPhone ist gewissermaßen die Zündschnur einer Funktionsexplosion der mobilen Endgeräte – ein Handy war nicht mehr reduziert auf die Basisdienste Telefonieren, SMS schreiben und vielleicht noch E-Mail. Von nun an sollte es zudem möglich sein, Musik zu hören, Videos zu schauen, zu chatten, zu spielen, zu navigieren und all das zu machen, was Sie heutzutage mit Ihren Apps so anstellen. 2016 war das Smartphone das meistgenutzte Gerät für den Internetzugang. Zwei Drittel der Deutschen gingen der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie zufolge darüber ins Netz. 19 Millionen surften jeden Tag unterwegs im Internet, etwa jeder vierte Deutsche.

Die Erfolgsgeschichte des Smartphones wurde auch davon beflügelt, dass sich in der vergangenen Dekade die sogenannten sozialen Netzwerke rasant etablierten. „Alles, was man unmittelbar erlebt, kann man sofort online abbilden. Gerade bei jungen Nutzern ist mit diesen Möglichkeiten eine extrem flüchtige Kommunikation entstanden“, sagt der Medienpsychologe Leonard Reinecke. Diese neuen Möglichkeiten führen auch zu Druck und Stress. „Smartphones bedrohen das Glücksempfinden“, warnt Sarah Diefenbach, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Universität München. Weil die sozialen Netzwerke immer in der Hosentasche dabei seien, steige der Druck, sich zu präsentieren. „Man vergleicht sich nicht mehr nur mit den Geschwistern oder dem Freundeskreis, sondern potenziell mit der ganzen Welt.“ Hinzu komme: „Viele Menschen haben inzwischen mehr im Blick, wie sie einen besonderen Moment in ihrem Leben in sozialen Netzwerken darstellen, als den Moment an sich zu erleben“, sagt Diefenbach.

Whatsapp und Co. steigert den Antwortdruck

Doch auch in der Welt der Erwachsenen hat die Anwesenheit des Smartphones Auswirkungen: Studien zeigen, dass sich die Intensität von Gesprächen reduziert, wenn die Gesprächspartner Smartphones dabei haben – auch wenn sie sie gar nicht nutzen. Ein weiteres Phänomen ist der Antwortdruck. Durch die massenhafte Verbreitung der Nachrichtendienste wie Whatsapp sei der Anspruch gestiegen, sofort auf eine Nachricht antworten zu müssen, sagt Diefenbach. Dadurch werde es schwieriger, das Gerät einfach mal wegzulegen. Kern des Problems: Soziale Normen, wie mit dem Smartphone umzugehen ist, fehlen noch.

Sicher ist jedoch: Hätte man einem beliebigen Menschen nach der Jahrtausendwende von dieser Entwicklung berichtet, er hätte wohl ungläubig abgewunken. Doch Steve Jobs, Apple-Mitarbeiter mit der Nummer null auf dem Ausweis, war eben alles andere als ein gewöhnlicher Mensch. „Think different“ lautete ohnehin das Motto, mit dem Apple ab 1998 die Computerwelt revolutionierte, kurz nachdem Steve Jobs nach einigen Jahren Abstinenz zu der von ihm mitgegründeten, kriselnden Firma zurückgekehrt war. Schnell fand er in dem jungen Designer Jonathan Ive einen kongenialen Partner. Zusammen kreierten sie mit einer völlig neuen Sicht auf die Möglichkeiten, die Computer bieten konnten, nie dagewesene Produkte. Jobs und Ive zielten dabei nicht mehr nur auf die etwas anderen Computernutzer, die Hochleistungsrechner schätzten, sondern kreierten Lifestyle-Produkte, die den Mainstream erobern sollten – und dies mit großem Erfolg auch taten. Nach iMac und iPod markiert das iPhone den Höhepunkt dieser Entwicklung.

Jobs und Ive lagen derart auf einer Wellenlänge, dass niemand bei Apple mehr Befugnisse hatte als die beiden. Das Ziel der Arbeit zu dieser Zeit sei gewesen, eine Form der Einfachheit zu erreichen, die darauf beruhte, Komplexität zu überwinden, nicht, sie zu ignorieren, schreibt Jobs in seiner Autobiografie. Allein auf seinen Namen laufen 212 unterschiedliche US-Patente. Und auch das iPhone ist bereits Anfang der 2000er Jahre in Jobs' Kopf entstanden. Anfangs unter dem Namen „Project Purple“ gestartet, gab es für das Gerät mehrere Arbeitstitel wie „TelePod“, „TriPod“ oder auch „iPad“, das wenig später als Tablet für weitere Furore sorgen sollte.

"Wie haben die das gemacht?"

Mike Lazaridis, der damalige Co-Chef von Blackberry, sah die Vorführung von Jobs zu Hause in seinem Fitness-Raum. Er stieg von seinem Laufband und geriet sofort ins Grübeln. Ein Smartphone, das aus dem Internet Musik, Videos und Landkarten herunterladen kann? „Wie haben die das gemacht?“, fragte sich Lazaridis. Das müsse doch die Mobilfunknetze zusammenbrechen lassen. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Steve Jobs sich bei der Umsetzung seiner Vision nicht von technischen Beschränkungen ausbremsen ließ.

Zwar klagten die ersten iPhone-Besitzer über verstopfte Netze, denn das erste Apple-Gerät musste sich mit der EDGE-Verbindung begnügen und bot nicht den schnellen UMTS-Standard 3G. Doch Konzept und Design überzeugten die Kundschaft nachhaltig. Das iPhone wurde zum Verkaufshit und sorgte dafür, dass Apple sich zum wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelte. In der zehnjährigen Geschichte wurden mehr als eine Milliarde iPhones verkauft.

Limitiert wird der Einfluss des iPhones allein durch Googles Smartphone-Betriebssystem Android, das auf Konkurrenzprodukten etwa von Samsung, LG, Sony oder HTC läuft. Jobs verwies bei der Premiere des iPhone noch darauf, wie sehr Apple das Gerät und die Software durch Patente geschützt habe. Dementsprechend nahm er das einige Monate nach dem iPhone erschienene erste Android-Betriebssystem als Plagiat wahr: „Wenn es sein muss, werde ich meinen letzten Atemzug dafür verwenden, und jeden Penny von Apples 40 Milliarden Dollar bei der Bank, um dieses Unrecht zu korrigieren. Ich werde Android vernichten, weil es ein gestohlenes Produkt ist. Ich werde dagegen einen Atomkrieg führen.“

Die Realität spielte sich dann einige Nummern kleiner ab: In einem erbitterten Patentkrieg konnte Apple den Erfolg von Android nicht stoppen. Das Google-System läuft inzwischen auf mehr als 80 Prozent aller Smartphones. Der Nachfolger des am 5. Oktober 2011 an Krebs gestorbenen Jobs, Tim Cook, und Google-Mitbegründer Larry Page legten den Patentkrieg 2014 bei.

Inzwischen gilt Apple bei Greenpeace als Vorzeige-Unternehmen

Der enorme ökonomische Erfolg des iPhone sorgte auch dafür, dass Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten Apple für Probleme der Branche insgesamt verantwortlich machten. Greenpeace legte sich schon 2007 mit Steve Jobs an und beklagte, dass im iPhone gefährliche Chemikalien verbaut werden. Auch für miese Arbeitsbedingungen beim chinesischen Auftragsfertiger Foxconn wurde vor allem Apple verantwortlich gemacht, nicht etwa andere Foxconn-Kunden wie Hewlett-Packard, Dell, Microsoft oder Sony.

Inzwischen gilt Apple bei Greenpeace allerdings quasi als Vorzeige-Unternehmen. Die Debatte um den Konzern wird inzwischen aber weniger von diesen politischen Themen bestimmt, sondern von der Frage, ob Apple nach dem Tod von Steve Jobs noch echte Innovationen vorlegen kann. Rein ökonomisch kann sich die Bilanz von Tim Cook zwar sehen lassen. Im vergangenen Jahr aber sanken die iPhone-Verkäufe erstmals seit der Markteinführung. Und Kritiker bezweifelten, ob die wenigen Neuheiten beim iPhone 7 ausreichen werden, diesen Trend wieder umzukehren. Zumal sich Apple weltweit zum Gespött machte, als bekannt wurde, dass bei dem iPhone der neuesten Generation die Kopfhörer-Buchse fehlt. (mit Material von dpa und epd) (Moritz Rosenkranz)