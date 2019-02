Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

06.02.2019 Frankfurt/Main. Nach der Börsenrally am Vortag hat der Dax eine Verschnaufpause eingelegt. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent auf 11.337,94 Punkte.

Die Geschäftszahlen und trüben Aussichten des Autobauers Daimler drückten die Stimmung der Anleger leicht. Am Vortag war der Dax auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Der Jahresbeginn steht damit weiterhin im Zeichen einer Erholung nach den herben Verlusten im vergangenen Jahr.

Der MDax zeigte sich zur Wochenmitte stabil mit 24.101,29 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zugleich 0,29 Prozent auf 3205,62 Punkte.

Die nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Mittwoch von US-Präsident Donald Trump gehaltene Rede zur Lage der Nation brachte Börsianern zufolge nichts grundlegend Neues. Wie erwartet habe Trump die Ansprache genutzt, um die Spannungen mit China zu kommentieren, schrieben die Experten von AxiTrader.

"Versöhnliche Töne klingen zwar anders, aber mit starker Kritik hielt sich Trump, der noch stärker hätte poltern können, zurück." So halte sich die Hoffnung an den Märkten, dass bis zum Monatsende eine Lösung im Handelsstreit gefunden wird.

Im Zuge der Berichtssaison legten aus dem Dax sowohl Daimler als auch die Munich Re ihre Geschäftszahlen vor und gaben Ziele für das laufende Jahr bekannt. Die Daimler-Aktie wurde daraufhin von den Anlegern mit minus 2,0 Prozent an das Index-Ende verbannt, denn dem Auto- und Lkw-Bauer waren 2018 die Gewinne weggebrochen. Außerdem rechnet Daimler auch 2019 mit einer schwachen Profitabilität im Pkw-Kerngeschäft und kappte die Dividende.

Der Anteilsschein der Munich Re zählte derweil zu den Spitzenwerten mit plus 1,0 Prozent. Trotz vieler Großschäden im abgelaufenen Jahr erzielte der weltgrößte Rückversicherer einen überraschend hohen Milliardengewinn. Damit traf er die vom Vorstand ausgegebene Zielspanne ungefähr in der Mitte und schnitt zugleich besser als am Markt erwartet ab. Die Dividende soll zudem auf 9,25 Euro steigen - auch das überraschte positiv. (dpa)