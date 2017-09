Ausfälle am Dienstag

Ein Airbus von Air Berlin startet in Düsseldorf.

Berlin/Bonn. Bei Air Berlin kommt es seit dem Dienstagmorgen auch am Flughafen Köln/Bonn zu zahlreichen Flugausfällen. Dafür gebe es „betriebliche Gründe“, teilte die insolvente Fluggesellschaft am Morgen mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2017

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin muss am heutigen Dienstag zahlreiche Flüge streichen. Wie die Airline auf ihrer Homepage mitteilt, seien „operative Gründe” dafür verantwortlich. Nähere Angaben etwa zur Zahl der gestrichenen Flüge und zu den Gründen machte die Airline nicht. Am Flughafen Köln/Bonn und in Düsseldorf kam es laut den online genannten Abflügen ebenfalls zu mehreren Ausfällen.

Die Fluggesellschaft bedauert die Unannehmlichkeiten für ihre Gäste und bittet Passagiere, vor der Anfahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges unter www.airberlin.com/fluginfo zu prüfen.

