Zerschlagung schreitet voran

Frankfurt/Düsseldorf . Die Zerschlagung von Air Berlin nimmt konkretere Züge an: Lufthansa hat Stellen für Leute ausgeschrieben, die übernommen werden sollen. Der Gläubigerausschuss von Air Berlin beschließt, den Flugbetrieb fortzuführen.

Von Reinhard Kowalewsky, 24.08.2017

Die Deutsche Lufthansa drückt aufs Tempo bei der Übernahme von großen Teilen von Air Berlin. Der deutsche Marktführer hat dem Gläubigerauschuss von Air Berlin gestern Nachmittag den Vorschlag gemacht, Niki, den österreichischen Ableger von Air Berlin, möglichst schnell zu kaufen. Air Berlin hätte dann neue Finanzmittel zusätzlich zum beantragten Überbrückungskredit des Bundes von 150 Millionen Euro. Außerdem bestätigte Lufthansa gegenüber dem erstmals tagenden Gläubigerauschuss, relativ große Teile des Flugbetriebes von Air Berlin für seinen Ableger Eurowings übernehmen zu wollen – doch Details hängen nun vom Preis sowie weiteren Verhandlungen ab. Auch Niki soll Teil von Eurowings werden.

In ihrer ersten Sitzung nach Anmeldung der Insolvenz haben die Gläubiger allerdings beschlossen, den Betrieb als Ganzes erst einmal weiterzuführen.

Gleichzeitig hat Eurowings gestern Abend neue Stellen für Piloten und Kabinenpersonal im Internet ausgeschrieben. Auf die Jobs kann sich rein formal jedermann bewerben, doch im Kern geht um die Übernahme Tausender Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Air Berlin: Als erste Welle könnten die Crews von 38 Maschinen von Air Berlin eingestellt werden, deren Jets sowieso seit Monaten als „Wet-Lease“ für Eurowings fliegen. Doch weil Air Berlin ja am 15. August Insolvenz angemeldet hat, ist zwingend, dass zumindest diese Flugzeuge schnell zu Eurowings gehören, um den Betrieb zu sichern. „Diese Ausschreibung ist eine Frechheit“, sagt Nicoley Baublies, Tarifvorstand der Flugbegleitergewerkschaft Ufo, „anstatt die Kollegen gemeinsam und in Absprache mit den Gewerkschaften zu übernehmen, will man nun gegenüber dem Einzelnen ein Tarifdiktat durchsetzen.“

Lufthansa erklärt dagegen, nur sowieso abgeschlossene Tarifverträge anzuwenden – und Berufserfahrung würde beim künftigen Gehalt berücksichtigt.

Die weiteren Einstellungen hängen nun davon ab, welche Teile von Air Berlin wirklich bei Lufthansa landen. Als gesetzt gilt, dass die Langstreckenflotte von 17 Airbus A330 bei Eurowings unterkommen wird. Damit wäre absehbar, dass die Strecken von Düsseldorf beispielsweise nach Miami, New York oder Fort Myers künftig unter der Marke Eurowings verkauft werden.

Die große Frage ist nun, welche Betriebsteile und Strecken Lufthansa insgesamt erhält und wo andere Wettbewerber möglicherweise den Zuschlag erhalten. Auch um möglichst hohe Preise durchzusetzen lehnte der Gläubigerausschuss gestern erst einmal einen vorzeitigen Verkauf von Niki ab – der auch in Düsseldorf bei Ferienflügen wie nach Mallorca aktive Ableger gilt als sehr profitabel.

Weil Lufthansa/Eurowings aus Rücksicht auf das Kartellamt sowieso nur einen Teil der Kurzstreckenflüge von Air Berlin übernehmen darf, wird hierfür ein weiterer Bewerber gesucht. Als gut möglich gilt, dass Easyjet hier einspringt.

In Berlin ist Europas zweitgrößter Billigflieger schon aktiv und will expandieren, Düsseldorf würde ideal in die Strategie von Europas zweitgrößtem Billigflieger passen, wichtige Großstädte in Europa im Punkt-zu-Punkt-Verkehr zu verbinden. „Easyjet hat ein hohes Interesse an Düsseldorf“, sagt ein Brancheninsider, „aber sie wollen für die entsprechenden Teile von Air Berlin nicht zuviel zahlen und pokern wohl.“

Ein anderer Interessent für Teile von Air Berlin ist laut Insiderinfos Condor. Der Ferienflieger und Ableger der Thomas-Cook-Gruppe könnte gerade viele Europastrecken gut integrieren, aber auch einige Langstrecken könnten passen.