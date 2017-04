Biolandwirtschaft

Berlin. Christian Schmidt (CSU) strebt Anteil von 20 Prozent für den Ökolandbau an. Die Bauern halten das allerdings für unrealistisch.

03.04.2017

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sieht beim ökologischen Landbau in Deutschland „deutlich Steigerungspotenzial“. Schmidt sagte unserer Zeitung: „Ich bin davon überzeugt, dass es sinnvoll und machbar ist, 20 Prozent der Fläche im landwirtschaftlichen Anbau ökologisch zu betreiben.“ Aktuell liege Deutschland bei sechs bis sieben Prozent. „Wir müssen heute sehr viel importieren, weil wir die heimische Nachfrage nicht selbst decken können. Das halte ich gerade im ökologischen Bereich nur für die zweite Wahl.“ Diese Steigerung gehe nicht „von heute auf morgen“, erklärte Schmidt. Realistisch lasse sich das in einer Zeitspanne von zehn bis 15 Jahren umsetzen.

Das Ausbauziel von 20 Prozent für den Ökolandbau wird seit Jahren gefordert, kommt aus dem Munde eines CSU-Ministers jedoch überraschend: Die CSU vertritt eher die traditionelle Landwirtschaft. Zudem kommt der Öko-Landbau seit Jahren nicht voran. Vor allem das Ökofleisch ist vielen Verbrauchern zu teuer. Die Branche und die Grünen werfen der Regierung vor, trotz wohlfeiler Ziele nicht genügend für den Öko-Landbau zu tun. Der deutsche Bauernverband hält das 20-Prozent-Ziel für unrealistisch, weil deutsche Bioprodukte allgemein zu teuer seien. „Unsere Biobauern beobachten besorgt und auch befremdet, wie das Wachstum im Einzelhandel nicht zu ihren Gunsten ausfällt, sondern zu denen ausländischer Importeure“, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes.

„Letztendlich entscheidet aber jeder Landwirt selbst, ob er umstellt oder nicht. Das lässt sich nicht per Gesetz verordnen, aber wir schaffen Anreize“, sagte Schmidt. Er verwies darauf, dass im vergangenen Jahr in Deutschland Bioprodukte „für fast 10 Milliarden Euro umgesetzt“ worden seien. „Ein Plus von annähernd zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ „Es ist dreiste Täuschung, wenn wechselnde Merkel-Regierungen das 20 Prozentziel vor sich her schieben, ohne konsequent darauf hinzuarbeiten“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Schmidt fördere den Ökolandbau nicht mit genügend Mitteln.

Die nächste Regierung „muss klotzen, nicht kleckern“, sagte er. „Wir fordern einen deutlichen Schub für den Ökolandbau durch eine Milliarde extra in den nächsten zwei Legislaturperioden“, sagte Hofreiter. (mrs/qua)