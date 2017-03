Umfrage zur Digitalisierung

München. Immer mehr heimische Firmen nutzen Dienste wie Software oder Speicherleistung aus dem Internet. Aber nicht alle Unternehmen trauen sich, kritische Daten in der Cloud zu parken. Es sind bei Weitem die meisten.

Von Thomas Magenheim, 15.03.2017

In der deutschen Wirtschaft boomt das Cloud-Geschäft per Internet. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des heimischen IT-Verbands Bitkom und des internationalen Beratungsunternehmens KPMG. Zwei Drittel aller Firmen haben hierzulande demnach 2016 Software, Speicher- oder Rechenleistung aus der Datenwolke gemietet. 2015 war es erst gut die Hälfte. „Cloud Computing hat sich durchgesetzt und sich innerhalb weniger Jahre zur Basistechnologie der Digitalisierung entwickelt“, kommentierte Bitkom-Geschäftsführer Axel Pols die Entwicklung. Ein weiteres Fünftel der Unternehmen plane den Einsatz von Cloud-Diensten, was weitere Verbreitung programmiert.

Mittlerweile gebe es kaum noch Unterschiede zwischen kleinen Firmen, Mittelstand und Großkonzernen, betonte Pols. Letztere waren einmal die Vorreiter. In Unternehmen gehe der Trend gehe vor allem dahin, den Betrieb von Cloud-Diensten an externe Dienstleister zu vergeben und sie nicht in Eigenregie zu betreiben, betonte KPMG-Sicherheitsexperte Marko Vogel. Dabei würden Firmen solche Anbieter bevorzugen, deren Firmensitz und Rechenzentrum in Deutschland oder zumindest Europa liegen. US-Firmen, die diesen Markt im globalen Maßstab beherrschen, begegnen deutsche Unternehmen tendenziell mit Misstrauen, was die Datensicherheit anbelangt.

Hinsichtlich Software aus der Datenwolke fragen deutsche Unternehmen vor allem Standard-Büroprogramme nach, aber vermehrt auch Sicherheitslösungen, die sich auf Platz zwei der Hitliste geschoben haben. Als Datenspeicher werden der Wolke vor allem unkritische Geschäftsinformationen anvertraut, von zwei Dritteln aller Firmen aber auch E-Mails und zu gut einem Viertel Kundendaten, die in den falschen Händen großen Schaden anrichten können. Das korrespondiert mit dem Umstand, dass sechs von zehn Firmen hierzulande weiterhin unberechtigten Zugriff auf unternehmenskritische Daten in der Datenwolke fürchten.

22 Prozent der Firmen meldeten Datensicherheitsvorfälle

Allerdings scheint die nicht unsicherer zu sein als firmeninterne IT-Systeme. Denn Bitkom und KPMG haben auch gefragt, wie oft es 2016 zu Datensicherheitsvorfällen gekommen sei. Bei firmeninterner IT haben das 22 Prozent der Firmen bejaht, weitere 19 Prozent hatten einen Verdacht. Bei Verwendung öffentlicher Datenwolken berichteten 19 Prozent der Firmen von Vorfällen und 13 Prozent von einem Verdacht. Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil Firmen oft gar nicht bemerken, wenn Unbefugte auf ihre Daten zugreifen, egal wo sie gespeichert sind.

Bemerkt werden kann ein Datenleck nur, wenn es auch Kontrolle gibt, und die ist bei der Nutzung von Cloud-Diensten hierzulande erkennbar ausbaufähig. So behaupten zwar acht von zehn Unternehmen klare Regeln und Vorschriften dafür zu haben. Bei konkreten Methoden zur Überprüfung sinken die Prozentsätze allerdings drastisch, haben Bitkom und KPMG ermittelt. Nur 16 Prozent aller Firmen überprüfen hierzulande anhand von Rechnungen, welche Cloud-Dienste ihr Personal bestellt. Von spezieller Software kontrollieren lässt das weniger als die Hälfte. Bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters redet nur in jeder dritten Firma die interne Sicherheitsabteilung mit.

„Etwa ein Drittel der Firmen kontrolliert den Einsatz kaum oder weiß überhaupt, welche Cloud-Dienste intern im Einsatz sind“, betont Vogel. Wer als Unternehmen in die Wolke geht, benötige aber unbedingt ein angepasstes Sicherheitsmanagement, schon um Wildwuchs von Cloud-Diensten bis hin zu einer Schatten-IT zu vermeiden.