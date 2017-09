Ausfälle am Dienstag

Berlin/Bonn. Seit dem Dienstagmorgen kommt es am Flughafen Köln/Bonn zu Flugausfällen. Grund dafür sind zahlreiche Krankmeldungen von Piloten der Fluggesellschaft Air Berlin.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2017

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin musste am heutigen Dienstag zahlreiche Flüge streichen. Ein Unternehmenssprecher begründete die Ausfälle damit, dass es "außergewöhnlich viele Krankmeldungen im Cockpit" gebe. Etwa 200 der 1500 Piloten fielen am Dienstag aus. Indirekt war auch der Anbieter Eurowings betroffen.

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, waren am Flughafen Köln/Bonn 45 Flüge betroffen. 21 davon waren Air-Berlin-Flüge auf den Strecken Berlin und München. Bei der Fluglinie Eurowings, die gemietete Air-Berlin-Maschinen und Crews einsetzt, wurden 24 Flüge auf den Strecken Leipzig, Hamburg, Zürich und Nizza anulliert. Die Langstrecken-Flüge von Eurowings seien nicht betroffen.

In Düsseldorf sollen laut der Deutschen Presse-Agentur knapp 20 Flüge ausgefallen sein, ebenso viele waren es am Flughafen Berlin-Tegel. In Düsseldorf fielen am Dienstag alle Air-Berlin-Flüge in die USA aus.

Insgesamt 100 Flüge abgesagt

Insgesamt fallen am Dienstag 100 der 750 Flüge aus. Die Fluggesellschaft bedauert die Unannehmlichkeiten für ihre Gäste und bittet Passagiere, vor der Anfahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges unter www.airberlin.com/fluginfo zu prüfen. Reisenden, deren Flug ausfällt, solle die "bestmögliche Reisealternative" geboten werden. Der Flughafen Köln/Bonn warnt vor weiteren Unregelmäßigkeiten im Flugplan im Verlauf des Tages.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) befürchtet, dass der Langstreckenbetrieb der Air Berlin komplett eingestellt werden könnte. Laut VC-Präsident Ilja Schulz besteht die Sorge, dass starke Preiserhöhungen die Langstrecken unattraktiv machen könnten, sodass "sie noch vor der Übernahme eingestampft werden" könnten. Man wolle Schulz zufolge gut bezahlte Langstreckenpiloten loswerden, bevor es zu einer Übergabe von Betriebsteilen komme. Die VC werde sich solche Maßnahmen nicht bieten lassen. (mit Material von dpa)