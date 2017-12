VZBV-Chef im Interview

Berlin. Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller spricht im GA-Interview über die Folgen des Dieselskandals fordert ein Ende des Steuerprivilegs.

Von Jan Drebes, 30.12.2017

Die Subventionierung des Diesels muss beendet werden – aber mit Augenmaß, fordert VZBV-Chef Klaus Müller. Mit ihm sprach unser Berliner Korrespondent.

Im Februar wird ein Gerichtsentscheid zu Diesel-Fahrverboten erwartet. Warum wurden die Interessen von Verbrauchern bisher kaum berücksichtigt im Dieselskandal?

Müller: Diese Frage stelle ich seit vielen Monaten auch immer wieder den Autoherstellern, aber auch der Politik. Es ist nicht verwunderlich, dass mehr als die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher das Krisenmanagement nach Bekanntwerden des Dieselskandals als schlecht bewertet. Staat, Aufsichtsbehörden und natürlich Autohersteller, die getäuscht und betrogen haben, tragen eine schwere Verantwortung für den Vertrauensverlust von Millionen betroffenen Dieselfahrern. Die Politik hat seit langem weggeschaut und die sich abzeichnenden Probleme ignoriert. Statt die Verbesserung der Luftqualität aktiv anzugehen, hat sie den Versprechungen der Autoindustrie geglaubt. Ein unzureichender rechtlicher Rahmen hat den Dieselskandal erst ermöglicht. Dass Verbrauchern, Pendlern und Familien, nun auch noch Fahrverbote drohen, ist nicht akzeptabel.

Was müssen Bundes- und Landesregierungen sowie die Hersteller jetzt tun?

Müller: Kurzfristig brauchen Verbraucher die Sicherheit, dass sie künftig ihre Autos noch nutzen dürfen. Insbesondere die Hersteller stehen in der Verantwortung, betroffene Dieselfahrzeuge so nachzurüsten, dass sie auch weiterhin in Umweltzonen fahren dürfen. Sie müssen dafür die Kosten übernehmen und für etwaige Schäden in Folge der Umrüstung geradestehen. Die Politik muss zügig einen Rahmen schaffen, an dem sich die Kommunen orientieren können. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Zufahrtsregelungen schafft Unsicherheit und muss verhindert werden. Mittel- und langfristig müssen der öffentliche Nahverkehr und das Radfahren attraktiver gestaltet und Verkehrsmittel intelligent vernetzt werden. Ziel muss sein, dauerhaft für eine gute Luftqualität in den Städten zu sorgen.

Wäre es richtig, das Diesel-Privileg an Tankstellen und bei der Steuer abzuschaffen?

Müller: Die Subventionierung einer Technologie, die für einen der größten Industrieskandale der Geschichte verantwortlich ist und die sich als weniger umweltfreundlich erweist als versprochen, ist nicht zukunftsfähig. Die Abschaffung des Dieselprivilegs muss aber mit Augenmaß passieren. Verbraucher brauchen Verlässlichkeit beim Autokauf und müssen wissen, mit welchen Kosten zu rechnen ist.

Die Musterfeststellungsklage böte mehr Klagemöglichkeiten auch gegen betrügerische Autohersteller. Kommt das Instrument jetzt endlich mit einer neuen Bundesregierung?

Müller: Zahlreiche Äußerungen pro Musterfeststellungsklage im Bundestagswahlkampf stimmen optimistisch. Wir wissen: Recht haben und Recht bekommen ist nicht ein und dasselbe. Eine Stärkung der Rechtsdurchsetzung ist überfällig. Denn mit einer Musterfeststellungsklage hätten Millionen VW-Kunden bei immer gleichem Schaden mit nur einer Klage ein richterliches Urteil für alle erreichen können. Das ist effizienter als unzählige Einzelklagen – und auch für Unternehmen eine Warnung: Betrügen lohnt sich nicht, fairer Wettbewerb hingegen schon. Die nächste Bundesregierung muss zügig handeln, damit Verbraucher künftig mehr rechtlichen Handlungsspielraum haben – nicht nur bei Fehlverhalten der Autoindustrie.

Welche drängenden Maßnahmen schreiben Sie der Politik für besseren Verbraucherschutz ins Hausaufgabenheft?

Müller: Um beim Thema Auto zu bleiben: Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass Fahrzeuge das erfüllen, was sie versprechen. Deshalb brauchen wir endlich ein modernes Zulassungsverfahren mit realistischen Tests auf der Straße und nicht im Labor. Aber auch in anderen Lebensbereichen ist es wichtig, den Menschen wieder mehr Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben. Verbraucher müssen zum Beispiel effizienter und einfacher privat fürs Alter vorsorgen können. Sie dürfen nicht allein die steigenden Kosten im Gesundheitssystem schultern müssen. Sie brauchen die Sicherheit, dass sie in unserer digitalisierten Welt nicht durch Entscheidungen auf Basis von Algorithmen benachteiligt werden. Und für alle, die bewusst genießen wollen, jetzt an Silvester und auch an allen anderen Tagen des Jahres, wäre ein Tierwohllabel hilfreich, das zeigt, ob Rind, Schwein oder Huhn gut gelebt haben.