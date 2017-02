Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

13.02.2017 Frankfurt/Main. Kursgewinne in Asien und an der Wall Street haben dem Dax einen freundlichen Wochenauftakt beschert.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 11 703,62 Punkte und knüpfte so an sein bescheidenes Plus vom Freitag an. Per saldo war er vergangene Woche kaum von der Stelle gekommen.

Auch den anderen deutschen Indizes half der Rückenwind aus Übersee: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,60 Prozent auf 23 170,80 Punkte und setzte damit seinen Rekordlauf fort.

Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,21 Prozent auf 1874,57 Zähler vor und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,37 Prozent auf 3282,86 Punkte hoch. (dpa)