Startup "Rebeat Digital GmbH"

Schallplatten aus Vinyl sind wieder begehrt. Jetzt gibt es aus Österreich eine Weiterentwicklung des in die Jahre gekommenen Tonträgers.

Tulln. Das österreichische Startup-Unternehmen "Rebeat Digital GmbH" kündigt für das kommende Jahr an, HD-Vinyl-Alben mit gesteigerter Qualität und längerer Spielzeit auf den Markt zu bringen.

Von Dierk Himstedt, 12.04.2018

"HD" steht für "High Definition" und wird vor allem in der modernen TV-Bildschirmtechnik eingesetzt. Jetzt soll die Technik auch bei Vinyl-Platten zu einem Begriff werden, der Musikliebhabern das Herz in Wallung bringt. Hört sich abwegig an, ist es aber nicht - zumindest, wenn es nach den Erfindern einer neuen Aufnahmetechnik für Vinyl-Platten aus dem österreichischen Tulln geht.

Bereits im Jahr 2016 haben die Entwickler ein Patentantrag für ganz Europa eingereicht. Die Startup-Firma "Rebeat Digital GmbH" wurde daraufhin gegründet. Und nun haben die jungen Unternehmer, laut der Chicagoer Online-Musikplattform "pitchfork media" das nötige Startkapital in Höhe von 4,8 Millionen Euro erhalten, um ihre Idee umzusetzen. Rebeat-Gründer und CEO des Startups Günter Loibl äußerte gegenüber Pitchfork, dass Dank der Investitionen die ersten HD-Vinyl-Alben bereits im Laufe des nächsten Jahres in den Handel kommen könnten.

Topografische Karten bilden Musik ab

Die neue Technologie verwendet topografische 3D-Karten der Musikaufnahmen, die dann per Laser auf den Platten-"Stempel" übertragen werden. Mit diesen Stempeln werden die Rillen anschließend in das Vinyl gepresst. Laut Loibl ermöglicht die neue Technik des Startups eine präzisere Wiedergaben der aufgenommenen Musik mit deutlich weniger Klangverlust (30 Prozent) sowie eine bis zu 30-prozentige Erhöhung der Spielzeit einer analogen Langspielplatte. Zudem könne man auf den Einsatz von Chemikalien verzichten, die bei der bisherigen Herstellung von Vinyl-Platten zum Einsatz kämen.

Der nächste Schritt des Startup-Unternehmens sei, laut Loibl, die Präsentation der neuen Technik auf der "Making Vinyl Conference" in Detroit (USA). Danach werde es aber noch rund acht Monate dauern, bis die neuen HD-Vinyl-Alben in den Handel kommen werden, so Loibl weiter.