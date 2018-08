Bonn. Bei einer GA-Telefonaktion konnten Eltern fragen zum Medienkonsum ihrer Kinder stellen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Von knd, 24.08.2018

Smartphone, Tablet und PC gehören heute zum Alltag. Kinder kommen früh mit Medien in Kontakt. Für Eltern stellen sich daher häufig Fragen zum richtigen Umgang. In einer GA-Telefonaktion zum Thema Medienkonsum haben Diplom-Sozialpädagoge Andreas Pauly von der Fachstelle für Suchtprävention Update – einer Kooperation von Caritas und Diakonie Bonn – und die Medienpsychologin Laura Bottel vom LWL Universitätsklinikum der Ruhr Universität Bochum, Beratung angeboten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten der Eltern:

Ab wann sollte ein Kind ein Smartphone haben?

Diese Frage kann man nicht so pauschal beantworten. Eltern sollten sich die Frage stellen, wie reagiert das Kind auf die Spiele. Sind die Schulnoten okay, entspannt es sich beim Spielen oder wirkt es danach eher angespannt. Es ist sicher nicht notwendig, dass die Kinder vor dem Eintritt in die Grundschule ein eigenes Smartphone besitzen müssen.

Wie sollte der zeitliche, Kompetente Umgang aussehen?

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, dass Jugendliche ab zwölf Jahren maximal zwei Stunden Bildschirmzeiten haben sollten – also inklusive Fernsehen, Smartphone und PC beziehungsweise Konsole. Manche Eltern empfinden das vielleicht schon als viel, sagen das sei unrealistisch wenig. Deswegen müssen Eltern und Kinder auch individuell über ihre Vorstellungen sprechen.

Ab wann spricht man von einer Sucht?

Es gibt verschiedene Kriterien, die auf eine Internetabhängigkeit hindeuten: Zum Beispiel wenn Körperpflege, Ernährung oder Gesundheit vernachlässigt werden. Bedenklich ist auch, wenn es dadurch zu sozialen Problemen in der Familie oder in der Partnerschaft kommt, oder andere Freizeitaktivitäten vernachlässigt werden. Ebenfalls genauer hinschauen sollten Eltern, wenn die Leistungen in Schule oder Ausbildung abfallen.

Was können Eltern tun, wenn sie das Gefühl haben, dass Kinder gefährdet sind?

Es ist wichtig, seine Sorgen hinsichtlich der Mediennutzung gegenüber dem Betroffenen offen anzusprechen. Möglicherweise hat man sich schon zuvor über potenzielle Anlaufstellen informiert. Ein offener und unterstützender Umgang ist in einer solchen Situation das sinnvollste.

Welche Vorbildfunktion haben Eltern?

Eltern verbringen häufig auch viel Zeit mit dem Smartphone. Dazu kommt, dass man auch im Berufsleben heute oft ständig erreichbar sein muss. Dies kann teilweise auch ein ungesundes Mediennutzungsverhalten sein. Gutes Vorbild sein und selbst hohe Nutzungszeiten zu haben ist eine Ambivalenz, die erschwert, Kindern einen maßvollen Umgang beizubringen.

Wo kann ich testen, ob ein Angehöriger oder Freund internetabhängig sind?

Auf der Internetseite des OASIS-Projekts (Online-Ambulanz Service für Internetsüchtige, www.onlinesucht-ambulanz.de) der Psychosomatischen Klinik des LWL Universitätsklinikums in Bochum können sowohl Angehörige als auch Betroffene einen Selbsttest ausfüllen und bekommen direkt eine Rückmeldung, ob möglicherweise eine Internetabhängigkeit vorliegen könnte. Falls ein Verdacht auf eine Internetabhängigkeit vorliegt, können sowohl Angehörige als auch Betroffene an webcambasierten Online-Sprechstunden zur weiteren Beratung und Diagnostik einer möglicherweise vorherrschenden Internetabhängigkeit, teilnehmen.

Im Rahmen der Kampagne „Ins-Netz-gehen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es auf der gleichnamigen Internetseite einen Selbsttest, bei der die Jugendlkichen ihr Medienverhalten reflektieren und somit feststellen, ob ihr Verhalten noch im „grünen Bereich“ ist.

Welche Hilfeangebote gibt es?

Es gibt bundesweit Beratungsstellen der Suchtberatung und teilweise Erziehungsberatungsstellen. Dazu finden Interessierte bei Update, der Fachstelle für Suchtprävention – Kinder-, Jugend-, Elternberatungen – in Bonn Ansprechpartner . Wenn es auf eine Sucht hinausläuft, können Betroffene in Suchtabteilungen oder der Psychosomatik stationär behandelt werden. Weiterhin gibt es auch stationäre Jugendwohngruppen, die sich auf Mediensucht spezialisieren haben. ⋌

Weitere Informationen zum Thema und Ansprechpartner finden Eltern und Jugendliche bei Update, der Fachstelle für Suchtprävention in Bonn unter www.suchthilfe-bonn.de, aber auch bei OASIS, einem Online-Ambulanz-Service für Internetsüchtige, unter www.onlinesucht-ambulanz.de und www.ins-netz-gehen.de