Übernahme von Möbelhaus

Würzburg/Hennef. Das Möbelhaus in Hennef wird nun von Österreichern geführt. Damit hat das Unternehmen 44 Standorte und insgesamt 11.000 Mitarbeiter. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Der hart umkämpfte Markt mit Möbeln in der Region sortiert sich in Teilen neu. Die XXXLutz Unternehmensgruppe teilte am Montag mit, mit sofortiger Wirkung die Müllerland-Gruppe mit Standorten in Hennef und Görgeshausen in Rheinland-Pfalz zu übernehmen. Nach Angaben von XXXLutz steht der Verkauf unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Müllerland mit seinen etablierten Einrichtungshäusern in Görgeshausen und Hennef ergänzt unser bestehendes Filialnetz in Deutschland sinnvoll“, sagte der verantwortliche Geschäftsführer der XXXLutz Unternehmensgruppe, Alois Kobler. Beide Standorte befänden sich in attraktiven Regionen. XXXLutz kommt aus Österreich und ist in Deutschland vor allem in Bayern und Baden-Württemberg sehr stark vertreten. In NRW hat XXXLutz derzeit sieben Standorte. Die beiden Müllerland-Häuser verfügen zusammen über eine Verkaufsfläche von 65.000 Quadratmetern. 300 Mitarbeiter sind in Hennef und Görgeshausen beschäftigt. Den Mitarbeitern verspricht der neue Eigentümer schon heute einen Tag mehr Urlaub und wahlweise eine zusätzliche Krankenversicherung oder Altersvorsorge.

XXXLutz beschäftigt nach eigenen Angaben rund 21.500 Mitarbeiter europaweit. Seit 1973 wächst das Unternehmen kontinuierlich und gehört zu den zehn größten Einrichtungsketten in Europa. Der Konzern betreibt heute 248 Möbelhäuser unter anderem in Deutschland, Österreich, Tschechien, Schweden und Kroatien. Zum Konzern gehören Ketten wie Mann Mobilia und Mömax. In Deutschland vergrößert sich das Netz von XXXLutz-Möbelhäusern durch die Übernahme auf 44 Standorte mit über 11.000 Mitarbeitern.