Mieten und kaufen

KÖLN.

Von Ralf Arenz, 02.05.2018

In der Region steigen die Immobilienpreise weiter flächendeckend. Das geht aus dem Immobilienbericht einer Tochter der Kreissparkasse Köln hervor. Und eine besonders große Dynamik gibt es in Niederkassel mit einer jährlichen Steigerung von zwölf Prozent. 2847 Euro kostet hier eine gebrauchte Eigentumswohnung pro Quadratmeter, eine neue 3349 Euro. Teurer sind Bestandswohnungen nirgends im Rhein-Sieg-Kreis, wo die niedrigsten Preise mit 861 Euro pro Quadratmeter in Windeck aufgerufen werden. Neue Wohnungen sind allerdings in Bad Honnef mit 3939 Euro und Siegburg mit 3510 Euro teurer. Preisspitzen liegen hier noch einmal 1000 Euro über dem Durchschnittswert.

Von lokalen Hotspots abgesehen, werden die höchsten Preise in Bonn verlangt mit Preisspitzen von 5448 Euro pro Quadratmeter Neubauwohnung. Im Schnitt werden 3762 Euro aufgerufen, 1100 Euro mehr als für Bestandswohnungen. Tendenziell nehmen die Preise vom Bonner Zentrum ausgehend in alle Himmelsrichtungen ab.

Bei Neubauten werden in Bonn Spitzenmieten von 14,58 Euro kalt pro Quadratmeter für neue Wohnungen fällig, der Durchschnitt liegt hier bei 11,63 Euro.