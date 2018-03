Gute Geschäfte

Bonn/Brüssel. Der grenzüberschreitende Onlinehandel beflügelt die Expressdienstleister. Wie die Deutsche Post DHL aus Bonn davon profitiert.

Wenn Ken Allen über sein Geschäft – die Expresslieferung von Paketen – spricht, gerät er leicht in Begeisterung: „Wir erleben gerade eine der spannendsten Zeiten in unserer Geschichte.“ Was den Chef der Expresssparte der Deutschen Post DHL Group so ins Schwärmen bringt, ist der Onlinehandel. DHL Express sieht für sich starke Wachstumsmöglichkeiten.

Was Allen dann auch mit Zahlen belegt: Betrachtet man die zehn wichtigsten Kunden von DHL in jeder Branche, dann wuchs der Umsatz der Bonner mit Unternehmen, die ihre Produkte über das Internet vertrieben, im Jahr 2017 um 30 Prozent – ein größerer Sprung als in allen anderen Bereichen.

Aber durch das Internet ist noch viel mehr in Bewegung geraten: Es wächst nicht nur der Onlinehandel, es wächst auch das Geschäft mit dem Privatkunden. Früher war der weltgrößte Expressdienstleister vor allem Lieferant für Firmen, weil die schnelle Tür-zu-Tür-Belieferung rund um den Globus in eigenen Verkehrsmitteln – Lastwagen, Flugzeugen und Fahrrädern – und über eigene Frachtzentren für den normalen Bürger schlicht zu teuer war und auch nicht benötigt wurde.

Schnelle Verfügbarkeit zählt

Im Zeitalter der Digitalisierung, in dem Filme, Musik und Informationen per Smartphone überall und jederzeit auf Knopfdruck verfügbar sind, will der Verbraucher aber auch andere Waren so schnell wie möglich haben. Das gilt zu allererst für die Generation der 18- bis 25-Jährigen, wie Metapack ermittelt hat, ein britischer Anbieter von Versandmanagement-Software. Entscheidender als das Produkt, die Marke oder der Preis seien für diese Altersgruppe die schnelle Verfügbarkeit und flexible Lieferzeiten.

Hier kommt nun DHL Express ins Spiel: Die Bonner haben in den vergangenen Jahren immer mehr Verträge mit Onlineverkäufern geschlossen, auf deren Website DHL als Lieferpartner erscheint. Und weil der Kunde es so einfach wie möglich haben will, bietet man ihm gleich einen Rundumservice an. So werden die Preise inklusive der Zollgebühren und anderer möglicher Steuern ausgewiesen.

Denn auch das verändert sich stark: Immer mehr Verbraucher bestellen und kaufen auf virtuellen Plattformen im Ausland. Bis 2020, so schätzt man, dürfte der grenzüberschreitende Onlinehandel bereits 900 Milliarden US-Dollar (740 Milliarden Euro) umsetzen, das wäre dreimal so viel wie 2015. Damit würde er auch doppelt so schnell wachsen wie der inländische Warenaustausch über das Netz.

Der chinesische Zoll hat alle Produkte registriert

Ein Beispiel ist MaFrance, eine Verkaufsplattform für typisch französische Produkte wie Kosmetika, Schmuck und Lebensmittel, die beim chinesischen Zoll registriert und genehmigt sind. DHL übernimmt bei der Belieferung des chinesischen Kunden alle Zollformalitäten. Bezahlt wird über Alipay, den größten chinesischen Onlinebezahldienst, der zum chinesischen Internet-Anbieter Alibaba gehört.

MaFrance ist dabei nur eine von rund 220 000 virtuellen Verkaufsplattformen in Frankreich, dem sechstgrößten Onlinemarkt der Welt. Private Käufer haben dort 2017 Waren über das Internet für fast 82 Milliarden Euro gekauft, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der grenzüberschreitende Handelsumsatz lag bei fast zehn Milliarden Euro.

Weltweit führend im Onlinehandel ist aber Großbritannien. Deutlich mehr als 15 Prozent seines Umsatzes erzielt der britische Einzelhandel über das Internet, in den USA sind es gut zehn Prozent. Bei DHL Express nimmt die Belieferung von privaten Onlinekäufern bereits 52 Prozent der Sendungen ein, 2020 sollen es schon 67 Prozent sein.

Chancen für Unternehmensgründer

Dass Expresslieferung ein Wachstumsmotor für Unternehmensgründer sein kann, will DHL am Beispiel von Gymshark beweisen. Der Hersteller von Fitnesskleidung wurde erst 2012 von einem britischen Studenten gegründet und gehört heute zu einer der schnellstwachsenden Marken in Großbritannien. Der Jahresumsatz sei seit der Belieferung durch DHL um 210 Prozent gestiegen, so die Bonner. Offenbar spielt dabei auch eine Rolle, dass Kunden mehr Produkte in den Warenkorb legen, wenn sie in einem anderen Land bestellen. Aus Sicht von Vorstandschef Allen ist der grenzüberschreitende Onlinehandel auch ein Innovationsmotor: „Wir haben heute den perfekten Wettbewerb.“ Onlinekunden könnten weltweit vergleichen. Wer als Hersteller bestehen wolle, müsse immer besser werden.

Wie sich Onlineanbieter am besten im Netz präsentieren, zeigen ihnen wiederum Beratungsunternehmen wie Similarweb, die mit Hilfe von Datenanalysen virtuelle Plattformen optimieren. Anbieter sollten eine Website in mehreren Sprachen anbieten, die Preise in verschiedenen Landeswährungen ausweisen und die Lieferoptionen prominent sichtbar machen. Auch ein einfaches Rücksendeangebot und diverse Bezahloptionen seien zwingend. „Eine gute Liefererfahrung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde wiederkommt“, weiß man bei DHL. Auch das Tracking – die Kontrolle über den Sendungsverlauf – gehört zu einem guten Service.

Digitaler Binnenmarkt der EU

Danny Van Himste, DHL-Direktor für die Benelux-Länder, fordert, dass die Europäische Union den digitalen Binnenmarkt vorantreibt. Im November soll zunächst eine EU-Verordnung in Kraft treten, die es Onlineanbietern verbietet, Käufer aus EU-Drittstaaten von ihrem Angebot auszuschließen. Für E-Books, Filme und Musik gilt sie aber noch nicht. Van Himste: „Wir müssen die weiteren Entwicklungen genau beobachten.“Sie könnten für die Bonner spielentscheidend sein.